Diễn biến vụ nữ ca sĩ Hàn Quốc lộ video ngoại tình trong thang máy

Người đàn ông bị tố ngoại tình với Sook Haeng khẳng định đang thực hiện thủ tục ly hôn trong thời gian quen biết nữ ca sĩ này.

Tối 1/1, tờ Newsen đưa tin người đàn ông (tạm gọi là A) trong ồn ào ngoại tình với ca sĩ Sook Haeng lên tiếng về vụ việc. Người này cho biết công việc hiện tại là kinh doanh. Ông kết hôn năm 2004.

Người này kể gặp Sook Haeng trong một bữa ăn vào tháng 8 hoặc tháng 9/2024. Sau đó, hai người giữ liên lạc vì A muốn mua món sườn non nướng ở quán của Sook Haeng tặng nhân viên. Tuy nhiên, ông khẳng định 2 người chỉ nói chuyện vài tuần một lần. Đến tháng 12/2024, họ gặp nhau lần thứ 2.

“Chúng tôi đã cùng nhau đi công tác đến Busan vào tháng 1/2024. Tôi là CEO của công ty và quản lý của Sook Haeng thời điểm đó nằm viện. Cô ấy không có bạn đi cùng đến các sự kiện. Vì tò mò, nên tôi đã thử làm quản lý cho cô ấy. Tôi nghĩ vợ tôi phát hiện ra chuyện này và cho rằng tôi với Sook Haeng ngoại tình. Thế nhưng, lúc đó chúng tôi chưa phải người yêu", A cho biết.

Sook Haeng bị tẩy chay sau bê bối ngoại tình. Ảnh: Seoul.

"Mối quan hệ của tôi và vợ không tốt đẹp nên chia tay vào đầu tháng 2/2025. Sau đó, tôi chuyển ra ngoài. Tôi kết hôn năm 2004 và chưa bao giờ sống một mình từ khi còn trẻ. Vì vậy tôi không biết gì về thiết bị gia dụng, nội thất hay nấu nướng, nên tôi đã hỏi Sook Haeng. Vì vậy chúng tôi đến một cửa hàng nội thất và mua những vật dụng cần thiết", A kể tiếp.

A cho biết tới 9/4, trước đêm nhạc của Sook Haeng, ông mới bày tỏ tình cảm với ca sĩ này. Thời điểm này, A đã nói với nữ ca sĩ nhạc trot rằng ông với vợ cũ đang ly thân. Cả 2 chưa ly hôn là bởi con cả sắp thi đại học và họ không muốn chuyện của cha mẹ ảnh hưởng tới đứa trẻ.

“Lúc đầu Sook Haeng rất sợ hãi. Cô ấy nói rằng chúng tôi không nên làm vậy vì cô ấy là người nổi tiếng. Thực tế, tôi và Sook Haeng thậm chí chưa chính thức hẹn hò. Sau đó, vợ tôi liên lạc và nói: 'Trả chồng lại cho tôi'. Tôi rất sốc trước thái độ đó. Tôi hỏi tại sao cô ấy lại thay đổi như vậy khi chúng tôi đã ly thân và đang có ý định ly hôn”, A chia sẻ.

A phủ nhận việc sống chung với Sook Haeng và cho rằng đoạn video ghi lại cảnh anh thân mật với Sook Haeng trong tháng máy có thể diễn ra trong khoảng thời gian tháng 5 đến tháng 7/2025.

Trước đó, trong tập phát sóng ngày 29/12/2025 của chương trình điều tra xã hội Case Chief trên đài JTBC, một nữ ca sĩ nhạc trot giấu tên bị tố có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông đã có gia đình.

Người cung cấp thông tin là một phụ nữ khoảng 40 tuổi. Người này cho biết chồng cô thường xuyên vắng nhà và bỏ đi từ đầu năm nay. Cô phát hiện nhiều dấu vết liên quan đến nữ ca sĩ trên điện thoại của chồng. Tuy nhiên, người đàn ông khẳng định cả hai chỉ là bạn bè.

Chương trình cũng công bố đoạn video CCTV ghi lại hình ảnh một cặp nam nữ có cử chỉ thân mật trong thang máy.

Sau khi chương trình lên sóng, dư luận nhanh chóng khoanh vùng nhân vật. Sook Haeng là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Nhiều thông tin về cô tương đồng với ca sĩ trong bản tin, chẳng hạn từng tham gia cuộc thi âm nhạc trot vào năm 2019 và hiện xuất hiện trong một chương trình khác.

Trang cá nhân của nữ ca sĩ sau đó xuất hiện nhiều bình luận yêu cầu làm rõ sự việc. Trước phản ứng tiêu cực của khán giả, Sook Haeng khóa bình luận.

Sook Haeng sau đó đăng tải thư xin lỗi viết tay lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ bày tỏ sự áy náy khi sự việc khiến những người xung quanh gặp bất tiện, đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại hành vi của bản thân để sống và làm việc có trách nhiệm hơn.

Liên quan đến các cáo buộc đang lan truyền, Sook Haeng nhấn mạnh mọi vấn đề sẽ được làm rõ thông qua các thủ tục pháp lý. Cô kêu gọi công chúng và truyền thông không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Nữ ca sĩ cho rằng việc suy diễn quá mức có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến bản thân, gia đình cũng như những chương trình mà cô góp mặt.