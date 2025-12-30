Nữ ca sĩ Hàn Quốc lộ video ngoại tình trong thang máy

Sook Haeng bị cáo buộc ngoại tình với đàn ông đã có gia đình. Nữ ca sĩ sau đó thông báo rút khỏi chương trình truyền hình.

Chiều 30/12, tờ JTBC đưa tin ca sĩ Hàn Quốc Sook Haeng đăng tải thư xin lỗi viết tay lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ lần đầu lên tiếng sau khi vướng cáo buộc ngoại tình với đàn ông đã có gia đình. Họ thậm chí lộ video thân mật ở thang máy.

Sook Haeng cho biết cô quyết định rút khỏi chương trình đang tham gia nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến ê-kíp sản xuất và các đồng nghiệp. Nữ ca sĩ bày tỏ sự áy náy khi sự việc khiến những người xung quanh gặp bất tiện, đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại hành vi của bản thân để sống và làm việc có trách nhiệm hơn.

Sook Haeng và tình nhân lộ video tình tứ trong thang máy. Ảnh: JTBC.

Liên quan đến các cáo buộc đang lan truyền, Sook Haeng nhấn mạnh mọi vấn đề sẽ được làm rõ thông qua các thủ tục pháp lý. Cô kêu gọi công chúng và truyền thông không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Nữ ca sĩ cho rằng việc suy diễn quá mức có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến bản thân, gia đình cũng như những chương trình mà cô góp mặt.

Trước đó, trong tập phát sóng ngày 29/12 của chương trình điều tra xã hội Case Chief trên đài JTBC, một nữ ca sĩ nhạc trot giấu tên bị tố có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông đã có gia đình.

Sook Haeng rút khỏi chương trình truyền hình sau khi vướng bê bối. Ảnh: Chosun.

Người cung cấp thông tin là một phụ nữ khoảng 40 tuổi. Người này cho biết chồng cô thường xuyên vắng nhà và bỏ đi từ đầu năm nay. Cô phát hiện nhiều dấu vết liên quan đến nữ ca sĩ trên điện thoại của chồng. Tuy nhiên, người đàn ông khẳng định cả hai chỉ là bạn bè.

Chương trình cũng công bố đoạn video CCTV ghi lại hình ảnh một cặp nam nữ có cử chỉ thân mật trong thang máy.

Sau khi chương trình lên sóng, dư luận nhanh chóng khoanh vùng nhân vật. Sook Haeng là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Nhiều thông tin về cô tương đồng với ca sĩ trong bản tin, chẳng hạn từng tham gia cuộc thi âm nhạc trot vào năm 2019 và hiện xuất hiện trong một chương trình khác.

Trang cá nhân của nữ ca sĩ sau đó xuất hiện nhiều bình luận yêu cầu làm rõ sự việc. Trước phản ứng tiêu cực của khán giả, Sook Haeng khóa bình luận.

Vụ việc hiện vẫn thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, trong khi Sook Haeng cho biết sẽ để pháp luật làm rõ mọi khúc mắc liên quan.