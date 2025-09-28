Sao nữ nổi tiếng Nhật Bản qua đời

Gia đình thông báo Yanagimaru qua đời sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Thông tin gây chấn động giới cosplay Nhật Bản và châu Á.

Theo tờ Japan Daily, giới cosplay Nhật Bản bàng hoàng trước thông tin nữ coser Yanagimaru qua đời. Thông tin lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội xứ Phù Tang và cả cộng đồng cosplay châu Á.

Theo nguồn tin, Yanagimaru qua đời vào hôm 16/9. Song mới đây, thông tin mới được gia đình tiết lộ qua cáo phó đăng tải trên mạng xã hội. Đại diện gia đình cho hay Yanagimaru đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật suốt thời gian dài, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ đã theo dõi, ủng hộ cô suốt nhiều năm qua.

Yanagimaru qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Ảnh: X.

Nguồn tin cho biết dù đã nhiều lần nhập viện để kiểm tra và điều trị, các triệu chứng về thần kinh của Yanagimaru vẫn ngày càng nghiêm trọng, buộc cô phải tạm ngừng hoạt động từ tháng 8. Cô từng hy vọng có thể hồi phục và quay trở lại với công việc nhưng tình trạng ngày càng xấu đi.

Sự ra đi đột ngột của Yanagimaru khiến người hâm mộ bàng hoàng và thương tiếc. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ xót xa và chia buồn với gia đình Yanagimaru.

Yanagimaru được biết tới là một coser/cosplayer đình đám người Nhật Bản, thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Người đẹp được yêu thích nhờ khả năng uốn dẻo cơ thể, nổi tiếng với tư thế chụp ảnh gây kinh ngạc khi xoạc chân 180 độ và giữ thăng bằng. Bên cạnh đó, gương mặt xinh xắn và tính cách thân thiện, hòa đồng cũng giúp cô thu hút lượng fan đông đảo.

Trên tài khoản X với hơn 660.000 người theo dõi, Yanagimaru thường chia sẻ ảnh cosplay hay đôi khi là những câu chuyện đời thường. Không chỉ tham gia các triển lãm anime, buổi chụp hình, cô còn tổ chức fan meeting, karaoke offline.