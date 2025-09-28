Selena Gomez cưới

Giọng ca "Bad Liar" vừa chính thức lên xe hoa cùng nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco. Trước đó, cặp đôi đính hôn vào tháng 12/2024.

Theo People, lễ cưới của Selena Gomez cùng nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco vừa chính thức diễn ra hôm 27/9 tại California. Lễ cưới quy tụ dàn khách mời toàn sao, bao gồm Taylor Swift, Paris Hilton, Martin Short, Steve Martin và nhiều gương mặt nổi tiếng khác đến chúc phúc cho cặp đôi.

Trong ngày lễ trọng đại, Selena xuất hiện rạng rỡ trong chiếc đầm đặt may riêng của Ralph Lauren, thiết kế cổ yếm hoa, lưng váy khoét sâu và phần thân corset tinh xảo. Chú rể chọn trang phục tuxedo lịch lãm màu đen với nơ cài cổ, cũng của nhà mốt này.

Selena cũng vừa đăng tải loạt ảnh, video cưới trên trang cá nhân. Cặp đôi nắm tay, ôm nhau tình tứ và tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc. Một bức hình ngọt ngào ghi lại cảnh nữ ca sĩ ngồi trên nền đất, còn Benny nằm gối đầu lên đùi vợ. Trong một đoạn clip khác, cô nhẹ nhàng chỉnh lại nơ áo cho chồng rồi trao anh một nụ hôn.

Selena và Benny tổ chức lễ cưới tại California hôm 27/9. Ảnh: IGNV.

Selena và Benny từng công khai tình cảm vào tháng 12/2023, sau đó đính hôn vào tháng 12/2024. Nhà sản xuất âm nhạc tiết lộ anh đã cầu hôn bằng chiếc nhẫn do chính Selena góp ý thiết kế, nổi bật với viên kim cương cắt marquise lấp lánh. Ngày 11/12/2024, Selena đăng ảnh được cầu hôn trên Instagram, thông báo mối quan hệ của cả hai bước sang chương mới.

Trước lễ cưới, Benny Blanco tổ chức tiệc độc thân cùng bạn bè tại Resorts World Las Vegas. Cả nhóm tận hưởng khoảnh khắc thư giãn ở spa và thưởng thức nhiều món ăn ngon. Trong khi đó, Selena Gomez cũng tổ chức tiệc độc thân ở Cabo San Lucas, Mexico, mời nhiều bạn thân tới tham dự.

Trước ngày trọng đại, cả hai giữ kín hầu hết thông tin về buổi lễ và tiệc đãi khách. Trong một tập podcast Table Manners hồi tháng 4, hai người chia sẻ rằng ngoài thực đơn món ăn, họ vẫn chưa quyết định gì cho hôn lễ và thậm chí còn cân nhắc bỏ qua điệu nhảy đầu tiên trong đám cưới.

Trong một cuộc phỏng vấn chung với tạp chí Interview hồi tháng 2, khi được hỏi về lời khuyên tình yêu, Selena thẳng thắn: “Tôi không hiểu hết về cuộc sống, nhưng điều quan trọng nhất là cách anh ấy đối xử với tôi. Tôi cảm thấy được trân trọng, được thấu hiểu. Đó là tất cả những gì tôi hằng mong muốn”.

Về phần mình, Benny nhiều lần bày tỏ niềm hạnh phúc khi yêu Selena. Trên chương trình The Howard Stern Show tháng 5/2024, anh nói: “Mỗi khi nhìn cô ấy, tôi luôn nghĩ chẳng có gì trên đời này tuyệt vời hơn thế".