'Mưa đỏ' khép lại

1 tháng chiếu rạp, hơn 700 tỷ đồng doanh thu và 8,1 triệu vé bán ra, "Mưa đỏ" chính thức khép lại hành trình mà với đạo diễn Đặng Thái Huyền, đó là quãng thời gian tuyệt đẹp.

Như đoàn phim thông báo trước đó, hành trình của Mưa đỏ chính thức khép lại kể từ ngày 29/9. Những ngày cuối cùng chiếu rạp, phim vẫn chứng tỏ sức hút khi giữ vị trí á quân trên bảng tổng sắp doanh thu theo ngày.

Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy cuối tuần qua, đứa con tinh thần của Đặng Thái Huyền mang về 14 tỷ đồng , với gần 150.000 vé bán ra trên khoảng 3.700 suất chiếu. Tính tới tối 28/9, tổng doanh thu phim là khoảng 714 tỷ đồng .

Đoàn phim gửi lời tri ân khán giả đã ủng hộ Mưa đỏ suốt 1 tháng qua, cho biết tác phẩm đã thu hút 8,1 triệu lượt khách ra rạp. Đặng Thái Huyền cũng chia sẻ xúc động khi phim được đón nhận, yêu thích. Đạo diễn cho biết một tháng vừa qua là hành trình tuyệt đẹp với cô và cả ê-kíp.

Tử chiến trên không vẫn chưa có đối thủ sau nhiều ngày ra rạp.

Sau khi soán ngôi Mưa đỏ, Tử chiến trên không nhiều ngày liên tiếp thống trị bảng tổng sắp doanh thu. Bộ phim do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất cuối tuần qua dắt túi 48 tỷ đồng , thu hút xấp xỉ 500.000 lượt khách ra rạp. Khép lại tuần chiếu thứ 2, tác phẩm do Hàm Trần đạo diễn đã đạt doanh thu 165 tỷ đồng , dự kiến sớm chinh phục mốc doanh thu 200 tỷ trong ít ngày tới.

Trước hai "thế lực phòng vé" là Tử chiến trên không và Mưa đỏ, dàn phim mới ra rạp tỏ ra lép vế. Tuần qua, rạp Việt có thêm nhiều phim mới, cả quốc tế lẫn nội địa, song chưa cái tên nào tạo được sức hút quá nổi bật.

Ở vị trí top 3 phòng vé, phim hoạt hình Chainsaw Man - The Movie: Chương Reze thu hơn 3 tỷ đồng . Trận chiến sau trận chiến có Leonardo DiCaprio gây chú ý ở quốc tế nhưng không được đón nhận nồng nhiệt ở rạp Việt, chỉ kịp mang về 1,5 tỷ đồng cuối tuần mở màn.

Một phim Việt cũng mới ra mắt là Đồi hành xác (Lương Đình Dũng đạo diễn) kiếm được hơn 1,1 tỷ đồng trên khoảng 1.000 suất chiếu. Thành tích này chưa được như kỳ vọng, nhưng tác phẩm còn nhiều cơ hội tăng doanh thu trong những ngày sắp tới, khi Mưa đỏ đã rời phòng vé, trong khi Tử chiến trên không ít nhiều giảm nhiệt.

Chị ngã em nâng sắp đối đầu với Tay anh giữ một vì sao.

Tuần tới, rạp Việt tiếp tục chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt phim mới với đa dạng thể loại, từ hoạt hình, âm nhạc, kinh dị cho tới tâm lý, tình cảm. Đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa bộ đôi Tay anh giữ một vì sao và Chị ngã em nâng.

Tay anh giữ một vì sao là dự án hợp tác Việt - Hàn, do Kim Sung Hoon cầm trịch và quy tụ dàn diễn viên hai nước như Lee Kwang Soo, Hoàng Hà, Duy Khánh, Lâm Thanh Mỹ,...

Trong khi đó, Chị ngã em nâng thuộc thể loại tâm lý/gia đình, do Vũ Thành Vinh đạo diễn và Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân đóng chính. Theo dự đoán của Tri Thức - Znews, phần thắng nhiều khả năng sẽ nghiêng về Chị ngã em nâng với chủ đề dễ hút khách, cùng dàn diễn viên được yêu thích. Thậm chí nếu thuận lợi, tác phẩm có thể soán ngôi Tử chiến trên không.

