Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Trấn Thành nói về 'Tử chiến trên không'

  • Chủ nhật, 28/9/2025 21:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trấn Thành bày tỏ thán phục trước bộ phim không tặc do Hàm Trần đạo diễn. Anh nhận định đây là một trong số phim Việt đặc biệt nhất từng được thưởng thức.

Tử chiến trên không đang là cái tên được săn đón nhất ngoài rạp Việt những ngày qua. Tác phẩm dẫn đầu bảng tổng sắp doanh thu, hiện đã mang về 160 tỷ đồng sau khoảng 10 ngày chiếu. Giới quan sát dự đoán với tốc độ hiện tại, đứa con tinh thần của Hàm Trần sớm chạm mốc doanh thu 200 tỷ.

Tran Thanh anh 1

Tử chiến trên không thu 160 tỷ đồng sau 10 ngày chiếu. Ảnh: NSX.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành lên tiếng khen ngợi bộ phim. "Đạo diễn Hàm Trần luôn là một trong những người anh mà Thành nể nhất trong nghề, và luôn mong đợi để được xem mọi tác phẩm của anh. Tử chiến trên không là một khẩu vị đặc biệt trong điện ảnh Việt từ trước tới giờ, quá thật, quá kịch tính. Đề tài cũng lạ, một vụ cướp máy bay dựa trên câu chuyện có thật", Trấn Thành viết.

Anh chia sẻ thêm: "Tất cả các vai đều có đất diễn và số phận hay ho như nhau. Không nhân vật nào bị bỏ quên. Quay phim siêu đẹp, chỉ đạo diễn xuất cũng tốt. Những pha hành động rất thật. Chúc mừng Điện ảnh Công an nhân dân đã cho ra mắt một bộ phim rất có ý nghĩa và cảm động".

Cuối bài đăng, cha đẻ Mai nhắn nhủ khán giả hãy ra rạp xem phim.

Bài đăng của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn luận. Trước đó, nhiều đạo diễn, nhà làm phim Việt cũng lên tiếng tán dương Tử chiến trên không. Giới chuyên môn ngợi khen phong cách đạo diễn của Hàm Trần. Xuyên suốt hành trình vụ cướp máy bay, Hàm Trần bằng kinh nghiệm của mình đã chứng minh khả năng làm chủ bầu không khí hồi hộp, kịch tính - những yếu tố quan trọng trong một tác phẩm giật gân, hành động.

Tran Thanh anh 2

Diễn viên Ngọc Vàng và Xuân Phúc trên set quay Tử chiến trên không. Ảnh: FBNV.

Mặc dù còn một số hạn chế kịch bản hay "sạn" nội dung nhỏ, tác phẩm nhìn chung vẫn được đánh giá khá tích cực so với mặt bằng phim Việt. Chủ đề không tặc không còn xa lạ trên thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên được đưa lên màn ảnh rộng nước ta.

Trò chuyện với Tri Thức - Znews, Hàm Trần cho biết: "Đây là câu chuyện của Việt Nam. Đừng nói nước khác mới làm được phim hành động. Việt Nam làm được chứ. Đây là vùng đất anh hùng, nhiều câu chuyện hấp dẫn... Sau Địa đạo, Mưa đỏ, tôi hy vọng Tử chiến trên không giữ được niềm tin của khán giả. Và tôi có thể kể thêm những câu chuyện lịch sử Việt Nam".

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Hậu trường phim không tặc đầu tiên của Việt Nam

Dàn diễn viên "Tử chiến trên không" có nhiều khoảnh khắc vui vẻ đùa giỡn ở phim trường, đối lập với sự căng thẳng trên phim.

5 giờ trước

Lý do Trương Bá Chi giải nghệ

Theo lời đạo diễn Vương Tinh, Trương Bá Chi dần rút lui khỏi màn ảnh vì sức khỏe không ổn định. Trước khi trở thành mỹ nhân nổi tiếng, diễn viên từng có tuổi thơ không mấy êm đềm.

13 giờ trước

Điều tiếc nuối ở phim trăm tỷ 'Tử chiến trên không'

Không phủ nhận bộ phim của Hàm Trần hấp dẫn với câu chuyện căng thẳng và đầy tính giải trí. Tiếc là tác phẩm vẫn còn để lộ một số sơ hở trong đường dây câu chuyện.

29:1748 hôm qua

Tống Khang

Trấn Thành Trấn Thành Tử chiến trên không không tặc cướp máy bay

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

Nhac kich 'De Men ngoai truyen' sap ra mat hinh anh

Nhạc kịch 'Dế Mèn ngoại truyện' sắp ra mắt

6 giờ trước 17:41 28/9/2025

0

Trong "Dế Mèn ngoại truyện", bên cạnh hát live, diễn xuất, vở diễn còn có hòa âm phối khí hiện đại, múa đương đại, cùng hiệu ứng sân khấu đa phương tiện tạo trải nghiệm đặc biệt.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý