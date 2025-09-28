Trấn Thành nói về 'Tử chiến trên không'

Trấn Thành bày tỏ thán phục trước bộ phim không tặc do Hàm Trần đạo diễn. Anh nhận định đây là một trong số phim Việt đặc biệt nhất từng được thưởng thức.

Tử chiến trên không đang là cái tên được săn đón nhất ngoài rạp Việt những ngày qua. Tác phẩm dẫn đầu bảng tổng sắp doanh thu, hiện đã mang về 160 tỷ đồng sau khoảng 10 ngày chiếu. Giới quan sát dự đoán với tốc độ hiện tại, đứa con tinh thần của Hàm Trần sớm chạm mốc doanh thu 200 tỷ.

Tử chiến trên không thu 160 tỷ đồng sau 10 ngày chiếu. Ảnh: NSX.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành lên tiếng khen ngợi bộ phim. "Đạo diễn Hàm Trần luôn là một trong những người anh mà Thành nể nhất trong nghề, và luôn mong đợi để được xem mọi tác phẩm của anh. Tử chiến trên không là một khẩu vị đặc biệt trong điện ảnh Việt từ trước tới giờ, quá thật, quá kịch tính. Đề tài cũng lạ, một vụ cướp máy bay dựa trên câu chuyện có thật", Trấn Thành viết.

Anh chia sẻ thêm: "Tất cả các vai đều có đất diễn và số phận hay ho như nhau. Không nhân vật nào bị bỏ quên. Quay phim siêu đẹp, chỉ đạo diễn xuất cũng tốt. Những pha hành động rất thật. Chúc mừng Điện ảnh Công an nhân dân đã cho ra mắt một bộ phim rất có ý nghĩa và cảm động".

Cuối bài đăng, cha đẻ Mai nhắn nhủ khán giả hãy ra rạp xem phim.

Bài đăng của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn luận. Trước đó, nhiều đạo diễn, nhà làm phim Việt cũng lên tiếng tán dương Tử chiến trên không. Giới chuyên môn ngợi khen phong cách đạo diễn của Hàm Trần. Xuyên suốt hành trình vụ cướp máy bay, Hàm Trần bằng kinh nghiệm của mình đã chứng minh khả năng làm chủ bầu không khí hồi hộp, kịch tính - những yếu tố quan trọng trong một tác phẩm giật gân, hành động.

Diễn viên Ngọc Vàng và Xuân Phúc trên set quay Tử chiến trên không. Ảnh: FBNV.

Mặc dù còn một số hạn chế kịch bản hay "sạn" nội dung nhỏ, tác phẩm nhìn chung vẫn được đánh giá khá tích cực so với mặt bằng phim Việt. Chủ đề không tặc không còn xa lạ trên thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên được đưa lên màn ảnh rộng nước ta.

Trò chuyện với Tri Thức - Znews, Hàm Trần cho biết: "Đây là câu chuyện của Việt Nam. Đừng nói nước khác mới làm được phim hành động. Việt Nam làm được chứ. Đây là vùng đất anh hùng, nhiều câu chuyện hấp dẫn... Sau Địa đạo, Mưa đỏ, tôi hy vọng Tử chiến trên không giữ được niềm tin của khán giả. Và tôi có thể kể thêm những câu chuyện lịch sử Việt Nam".