Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Cảnh hôn của Denis Đặng, Việt Hoa gây bàn tán

  • Thứ ba, 30/9/2025 12:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Kể từ khi vai Trường của Denis Đặng xuất hiện, "Gió ngang khoảng trời xanh" vướng thêm nhiều tranh cãi. Mới nhất, cảnh hôn của Trường và Ngân gây bàn luận.

Tập 22 Gió ngang khoảng trời xanh vừa lên sóng hôm 29/9, thu hút sự quan tâm của người xem với nhiều chuyển biến trong mối quan hệ của dàn nhân vật. Ở diễn biến mới nhất, Kim Ngân (Việt Hoa) đã phải lòng Trường (Denis Đặng), sau hàng loạt hành động tình tứ, ga lăng của anh chủ du thuyền này.

Trên du thuyền, nhìn trời đổ mưa, Ngân đột nhiên hoài niệm về thời thơ ấu. Cô không do dự diện nguyên bộ đầm trắng chạy ra tắm mưa. Hình ảnh Ngân hồn nhiên đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc khi tắm mưa khiến Trường xao xuyến. Anh chủ động bước tới trao cho cô nụ hôn nồng cháy.

Cảnh phim sau khi lên sóng thu hút đông đảo bàn luận. Nhiều ý kiến cho rằng cảnh quay này sến và khiên cưỡng. Trong khi diễn xuất bị cho là cứng, thiếu cảm xúc của Denis Đặng cũng vấp tranh cãi. Một số khán giả cho rằng Denis Đặng đã phá hỏng hình tượng Lương Chính Hiền trong bản phim gốc.

"Không thấy có sự lãng mạn ở đây", "Không có chút cảm xúc gì", "Chọn diễn viên nam không hợp, như trẻ con, nét mặt diễn đơ cứng", "Xem phim gốc nó rung động biết bao nhiêu"... là một số bình luận trái chiều của khán giả.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng sự ngượng ngùng của hai nhân vật trong phân đoạn này là hợp lý.

Denis Dang anh 1

Hậu trường cảnh hôn của Denis Đặng và Việt Hoa. Ảnh: FBNV.

Diễn viên Việt Hoa mới đây cũng chia sẻ loạt ảnh hậu trường của cảnh quay tình tứ này. Cô cho biết trái ngược với sự thân mật, riêng tư trên màn ảnh, ngoài đời thật, cả hai phải ghi hình cảnh hôn trước sự chứng kiến của ê-kíp hơn 30 người vây xung quanh.

Kể từ khi vai Trường của Denis Đặng xuất hiện, phim liên tục vấp tranh cãi. Trong tập 21, khán giả phàn nàn tạo hình của nhân vật kém thu hút, lại thiếu sức sống. Ngoài ra, Denis Đặng cũng bị nhận xét thoại không tự nhiên, như đang đọc kịch bản.

Bên cạnh những bình luận chê, cũng có một số luồng ý kiến bênh vực, động viên diễn viên trẻ. Họ cho rằng Denis Đặng là diễn viên tay ngang, nên cần thêm thời gian, cơ hội để hoàn thiện diễn xuất.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Tình hình hiện tại của Đại Nghĩa

Đại Nghĩa bị té ngã trật khớp vai khi đang diễn vở "Hồn ai nấy giữ". Đại diện nhà hát kịch Idecaf mới đây cho biết sức khỏe của anh đã dần ổn định và sẽ sớm trở lại sân khấu.

16 giờ trước

Nữ diễn viên đóng cảnh nóng với Leonardo DiCaprio

Teyana Taylor gây chú ý sau khi đóng chung với hai ngôi sao Leonardo DiCaprio và Sean Penn, trong bộ phim "Trận chiến sau trận chiến".

25:1480 hôm qua

Victoria Beckham quá mệt mỏi

Sau nhiều tháng "chiến tranh lạnh" với con trai, Victoria đã kiệt sức và không muốn căng thẳng kéo dài. Quá trình thực hiện dự án phim mới giúp cô cảm thấy được chữa lành.

27:1598 hôm qua

Tống Khang

Denis Đặng Việt Hoa gió ngang trời xanh cảnh hôn

    Đọc tiếp

    Kim Soo Hyun gui 150 la thu cho ban gai hinh anh

    Kim Soo Hyun gửi 150 lá thư cho bạn gái

    2 giờ trước 11:56 30/9/2025

    0

    Trong thời gian nhập ngũ, Kim Soo Hyun gửi 150 lá thư cho bạn gái. Thông tin này vừa được luật sư của nam diễn viên công bố.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý