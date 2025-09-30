Cảnh hôn của Denis Đặng, Việt Hoa gây bàn tán

Kể từ khi vai Trường của Denis Đặng xuất hiện, "Gió ngang khoảng trời xanh" vướng thêm nhiều tranh cãi. Mới nhất, cảnh hôn của Trường và Ngân gây bàn luận.

Tập 22 Gió ngang khoảng trời xanh vừa lên sóng hôm 29/9, thu hút sự quan tâm của người xem với nhiều chuyển biến trong mối quan hệ của dàn nhân vật. Ở diễn biến mới nhất, Kim Ngân (Việt Hoa) đã phải lòng Trường (Denis Đặng), sau hàng loạt hành động tình tứ, ga lăng của anh chủ du thuyền này.

Trên du thuyền, nhìn trời đổ mưa, Ngân đột nhiên hoài niệm về thời thơ ấu. Cô không do dự diện nguyên bộ đầm trắng chạy ra tắm mưa. Hình ảnh Ngân hồn nhiên đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc khi tắm mưa khiến Trường xao xuyến. Anh chủ động bước tới trao cho cô nụ hôn nồng cháy.

Cảnh phim sau khi lên sóng thu hút đông đảo bàn luận. Nhiều ý kiến cho rằng cảnh quay này sến và khiên cưỡng. Trong khi diễn xuất bị cho là cứng, thiếu cảm xúc của Denis Đặng cũng vấp tranh cãi. Một số khán giả cho rằng Denis Đặng đã phá hỏng hình tượng Lương Chính Hiền trong bản phim gốc.

"Không thấy có sự lãng mạn ở đây", "Không có chút cảm xúc gì", "Chọn diễn viên nam không hợp, như trẻ con, nét mặt diễn đơ cứng", "Xem phim gốc nó rung động biết bao nhiêu"... là một số bình luận trái chiều của khán giả.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng sự ngượng ngùng của hai nhân vật trong phân đoạn này là hợp lý.

Hậu trường cảnh hôn của Denis Đặng và Việt Hoa. Ảnh: FBNV.

Diễn viên Việt Hoa mới đây cũng chia sẻ loạt ảnh hậu trường của cảnh quay tình tứ này. Cô cho biết trái ngược với sự thân mật, riêng tư trên màn ảnh, ngoài đời thật, cả hai phải ghi hình cảnh hôn trước sự chứng kiến của ê-kíp hơn 30 người vây xung quanh.

Kể từ khi vai Trường của Denis Đặng xuất hiện, phim liên tục vấp tranh cãi. Trong tập 21, khán giả phàn nàn tạo hình của nhân vật kém thu hút, lại thiếu sức sống. Ngoài ra, Denis Đặng cũng bị nhận xét thoại không tự nhiên, như đang đọc kịch bản.

Bên cạnh những bình luận chê, cũng có một số luồng ý kiến bênh vực, động viên diễn viên trẻ. Họ cho rằng Denis Đặng là diễn viên tay ngang, nên cần thêm thời gian, cơ hội để hoàn thiện diễn xuất.