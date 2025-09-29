Tình hình hiện tại của Đại Nghĩa

Đại Nghĩa bị té ngã trật khớp vai khi đang diễn vở "Hồn ai nấy giữ". Đại diện nhà hát kịch Idecaf mới đây cho biết sức khỏe của anh đã dần ổn định và sẽ sớm trở lại sân khấu.

Tối 28/9, Idecaf có suất chiếu đầu tiên vở Hồn ai nấy giữ do Hùng Lâm đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm Đại Nghĩa, Đình Toàn, Quốc Thịnh, Hồng Ánh, Minh Tuyền, Phi Nga... Khi đang diễn, Đại Nghĩa bất ngờ té ngã ở sát cánh gà, dẫn đến trật khớp vai. Sự cố khiến vở diễn buộc phải dừng lại đột ngột. Ê-kíp sau đó xin lỗi khán giả và mong được cảm thông.

Sự việc Đại Nghĩa ngã chấn thương ngay trong vở diễn gây xôn xao. Nhiều khán giả bày tỏ lo lắng cho sức khỏe nghệ sĩ. Tới tối 29/9, phía Idecaf lên tiếng, cho biết anh đã bình phục và sớm trở lại sân khấu.

"Với tất cả sự trân trọng, nhà hát kịch Idecaf và nghệ sĩ Đại Nghĩa chân thành cảm ơn quý khán giả đã gửi đến những lời thăm hỏi và tình cảm quý báu. Hiện tại, sức khỏe của nghệ sĩ Đại Nghĩa đã ổn định. Anh sẽ trở lại sân khấu trong tuần này cùng các vở diễn nhân dịp Trung Thu 2025", phía Idecaf cho hay.

Đại Nghĩa được thông báo sẽ trở lại sân khấu kịch trong tuần này. Ảnh: FBNV.

Trước đó không lâu, Đại Nghĩa cũng lên tiếng trên trang cá nhân, trấn an khán giả. Anh chia sẻ: "Nghĩa đã ổn rồi, chân thành cảm ơn sự quan tâm thăm hỏi của mọi người. Nghĩa rất tiếc và xin cáo lỗi vì đã làm bỏ dở một buổi tối cuối tuần của quý khán giả. Xin hẹn lại quý vị trong một vài ngày tới".

Đại Nghĩa sinh năm 1978, là diễn viên, người dẫn chương trình. Anh góp mặt ở nhiều dự án điện ảnh, truyền hình và hoạt động tích cực tại sân khấu kịch Idecaf. Thời gian qua, nam diễn viên góp mặt trong nhiều vở quan trọng như Hồn ai nấy giữ, Lệ Chi Viên...

Hồi tháng 8, MC từng gây chú ý khi lên tiếng cảnh báo khán giả về việc bị một số tài khoản lợi dụng hình ảnh, sử dụng AI để gán ghép anh vào những nội dung mang tính chất lừa đảo.

Trong đoạn clip gốc, nam MC chia sẻ về quá trình ăn chay và lợi ích của việc ăn chay. Đại Nghĩa cho biết anh đã ăn chay trường hàng chục năm nhưng vẫn giữ được sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn. Đoạn clip này sau khi bị những kẻ xấu sử dụng AI để chỉnh sửa đã trở thành nội dung kêu gọi đầu tư, với những lời mời gọi như "không cần vốn vẫn có thể tham gia", "muốn thử sức an toàn thì hãy chọn đúng người dẫn đường"...