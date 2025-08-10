Chiều 10/8, Đại Nghĩa lên tiếng trên trang cá nhân về việc bị một số tài khoản lợi dụng hình ảnh, sử dụng AI để gán ghép anh vào những nội dung xuyên tạc, mang tính chất lừa đảo.
Trong đoạn clip gốc, nam MC chia sẻ về quá trình ăn chay và lợi ích của việc ăn chay. Đại Nghĩa cho biết anh đã ăn chay trường hàng chục năm nhưng vẫn giữ được sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn. Đoạn clip này sau khi bị những kẻ xấu sử dụng AI để chỉnh sửa đã trở thành nội dung kêu gọi đầu tư, với những lời mời gọi như "không cần vốn vẫn có thể tham gia", "muốn thử sức an toàn thì hãy chọn đúng người dẫn đường"...
Đại Nghĩa bức xúc vì bị một số tài khoản dùng AI giả mạo kêu gọi đầu tư. Ảnh: FBNV.
Đại Nghĩa bày tỏ bức xúc về việc bị lợi dụng hình ảnh để gán ghép vào những nội dung xấu mà anh không hề hay biết: "Clip đầu là mình quay về vấn đề ăn chay, để chia sẻ với mọi người và đã đăng cách đây khá lâu. Clip thứ 2 là clip mà những người không tốt đã lấy, dùng công nghệ Al để gán ghép vào nội dung xấu".
Anh cũng lên tiếng cảnh báo khán giả nên cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi này: "Nghĩa còn không biết cái mà họ đang nhét vào miệng mình để nói ra là gì, chứ đừng nói là giới thiệu cho mọi người. Mọi người hãy cẩn thận nhé", nam MC chia sẻ.
Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ đồng cảm với nam MC.
Trước đó, nhiều sao Việt cũng từng lên tiếng vì bị lợi dụng hình ảnh. Đầu tháng 8, Ngô Thanh Vân cảnh báo khán giả về việc bị một tài khoản giả mạo, sử dụng hình ảnh của vợ chồng cô để quảng cáo và buôn bán sản phẩm. Diễn viên Quốc Trường cho biết anh cũng bị một số kênh dùng công nghệ AI tạo ra nội dung giả mạo để lừa đảo.
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc hay đạo diễn Lý Hải cũng từng lên tiếng cảnh báo khán giả vì rơi vào những trường hợp tương tự.
