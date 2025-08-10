Bình luận gây tranh cãi của Trấn Thành

Những lời khen có cánh của nam MC dành cho Châu Bùi gây tranh luận. Khán giả nhận xét Châu Bùi giọng hát còn hạn chế, màn thể hiện trong chương trình cũng trồi sụt.

Tối 9/8, tập 11 Em xinh "say hi" lên sóng, khép lại vòng Live Stage 4. Ở tập này, một trong những tiết mục gây bàn luận là Cứ Đổ Tại Cơn Mưa của team Phương Ly. Với thế mạnh sáng tác nhiều ca khúc ballad, em xinh Orange là người viết chính ca khúc, cùng sự hỗ trợ của 52Hz. Tiết mục được đầu tư với dàn nhạc giao hưởng 50 nhạc công trên sân khấu.

Đáng chú ý, dù trước đó vốn bị đánh giá là có giọng hát hạn chế, Châu Bùi lại được giao trách nhiệm phần hát nốt cao. Kết thúc màn trình diễn, Trấn Thành nhận xét trong vũ trụ "say hi", đây là lần đầu có 5 thành viên chỉ đứng hát "như 5 vocalist".

"Hôm nay lại phải 'shout-out' cho một cái tên nữa. Không ai nghĩ một cô bé làm thời trang mà âm thầm đi luyện thanh, để hôm nay lên những nốt cao nhất ở đây. Châu Bùi rất âm thầm lặng lẽ làm những chuyện của mình", nam MC nói.

"Có rất nhiều người âm thầm trong cuộc sống này. Nhưng đến một ngày nào đó, người ta phải phát hiện ra họ thôi. Chỉ cần mình tồn tại thì họ sẽ phát hiện ra cố gắng của mình", Trấn Thành tiếp tục dành những lời có cánh cho đàn em.

Châu Bùi gây tranh cãi khi tiếp tục đi sâu trong Em xinh "say hi".

Những lời khen của đạo diễn Mai dành cho Châu Bùi gây tranh luận trên mạng xã hội, bị cho là "nói quá". Không ít dân mạng nhận xét Châu Bùi có nỗ lực nhưng màn thể hiện vẫn chưa hoàn thiện, còn mắc lỗi, đặc biệt ở cách phát âm, khó thể công nhận là ca sĩ thực thụ chứ chưa nói tới trình độ "vocalist".

Song bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến bênh vực, cho rằng nam MC đang động viên, trân trọng sự nỗ lực của đàn em.

Kết thúc tập 11, 4 thí sinh phải nói lời tạm biệt chương trình Em xinh "say hi" gồm Liu Grace, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ và Vũ Thảo My. Kết quả vòng này lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt là việc Châu Bùi tiếp tục vào vòng trong.