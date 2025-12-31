Khả Ngân tổng kết 2025: 'Còn thở, còn gỡ'

Trong ngày cuối cùng của năm 2025, nhiều sao Việt chia sẻ những hình ảnh, bài đăng để tổng kết hành trình vừa qua. Khả Ngân đăng tải clip, kể về những khó khăn và thành công đạt được năm qua. Cô cho biết 2025 là năm đối mặt với nhiều biến cố về công việc lẫn sức khỏe. Cô phải nhập viện để điều trị bệnh và uống kháng sinh trong hai tháng liên tục. Ngoài ra, cô bị quỵt nợ, hoãn một số dự án, gặp khó khăn trong cuộc sống. "Tất cả những gì tôi mong cầu lúc này là sự bình yên, một chút may mắn và sự êm đềm", cô viết. Cuối cùng, cô nhấn mạnh "còn thở là còn gỡ".