Khả Ngân tổng kết 2025: 'Còn thở, còn gỡ'

Trong ngày cuối cùng của năm 2025, nhiều sao Việt chia sẻ những hình ảnh, bài đăng để tổng kết hành trình vừa qua. Khả Ngân đăng tải clip, kể về những khó khăn và thành công đạt được năm qua. Cô cho biết 2025 là năm đối mặt với nhiều biến cố về công việc lẫn sức khỏe. Cô phải nhập viện để điều trị bệnh và uống kháng sinh trong hai tháng liên tục. Ngoài ra, cô bị quỵt nợ, hoãn một số dự án, gặp khó khăn trong cuộc sống. "Tất cả những gì tôi mong cầu lúc này là sự bình yên, một chút may mắn và sự êm đềm", cô viết. Cuối cùng, cô nhấn mạnh "còn thở là còn gỡ".
Trong khi đó, Hoa hậu Ngọc Châu đón ngày cuối cùng của năm 2025 ở một không gian yên bình. Cô diện trang phục đơn giản, make up nhẹ nhàng và tận hưởng khoảng thời gian thư thái. "Cảm ơn vì những trải nghiệm và bài học quý giá. Giờ thì chúng ta nên kết thúc thôi. Tạm biệt 2025".
Hương Tràm chia sẻ cô trân trọng từng khoảnh khắc trong 365 ngày vừa qua. Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn tới người thân, ê-kíp cùng khán giả đã ủng hộ, hỗ trợ cô trong từng show diễn, sản phẩm phát hành. "Khép lại 2025, Tràm mong 2026 sẽ là một năm nhiều sáng tạo hơn, nhiều dũng cảm hơn, nhiều năng lượng để thử thách chính mình và đủ bình tĩnh để không bỏ rơi những điều quan trọng", cô bày tỏ.
Lệ Quyên cũng vừa kỷ niệm cột mốc 6 năm bên Lâm Bảo Châu. Cô cho biết trong năm mới, chỉ mong sức khỏe, bình an bên nhau. "Đã từng trải qua những dở dang, gãy đổ nên tình yêu của người trưởng thành không có dệt mộng hão huyền, chẳng cần thề hứa. Cả hai chỉ cần bên nhau đường đường chính chính, tôn trọng, thủy chung, thấu hiểu, nỗ lực để mỗi ngày qua đi, hạnh phúc bền chặt hơn", Lệ Quyên chia sẻ.
Kết thúc năm 2025, Đoàn Thiên Ân cho biết cô hài lòng, mãn nguyện vì những thành quả trong chặng đường vừa qua. Bước sang năm 2026, hoa hậu mong bản thân sẽ càng vững vàng hơn bây giờ, tiếp tục cống hiến, gieo trồng và gặt hái những thành công khác trong cuộc sống, công việc.
Chia sẻ hình ảnh bên nhau, Khởi My gửi lời tạm biệt năm 2025 và đón chào 2026. Nữ ca sĩ gửi lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc tới khán giả.
Với Đinh Ngọc Diệp, 2025 là những kỷ niệm đẹp. Dù nhiều "con sóng" đi qua, cô học được cách bình lặng đón nhận mọi thứ. Nữ diễn viên bày tỏ: "Hẹn nhé, 2026. Xin một chữ 'an' nơi tâm để lòng không xao động trước biến thiên, xin một chữ 'bền' nơi lòng để không ngừng học hỏi và đi tiếp. Tôi biết sẽ còn những nốt trầm chưa thể tránh nhưng xin đón nhận trọn vẹn mọi điều đời gửi trao, để mỗi sớm mai thức dậy, vẫn thấy biết ơn hiện tại, biết quý chính mình và còn đủ dịu dàng để mỉm cười với tất cả".
