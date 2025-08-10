Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos đòi anh trai 190.000 USD

Cuộc chiến pháp lý giữa vợ chồng tỷ phú Amazon và anh vợ là Michael Sanchez vẫn tiếp diễn, khi mới đây, cặp đôi nộp đơn yêu cầu khoản phí kiện tụng 190.000 USD.

Theo Page Six, vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sanchez đang yêu cầu bồi thường khoảng 190.000 USD , liên quan đến cuộc chiến pháp lý kéo dài với anh trai cùng mẹ khác cha của Lauren - Michael Sanchez. Cụ thể, đội ngũ luật sư của Bezos đã nộp đơn lên Tòa Thượng thẩm bang California hôm 28/7, yêu cầu Michael phải trả 182.374 USD phí luật sư, cùng 8.182 USD phí phát sinh.

Trước đó, Bezos và Sanchez đã vướng vào cuộc chiến pháp lý kéo dài với Michael, mà theo luật sư mô tả là “chiến dịch quấy rối kéo dài nhiều năm với hy vọng moi được một khoản dàn xếp tài chính hoàn toàn vô lý”.

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ mới cưới liên tục đi nghỉ dưỡng sau khi kết hôn. Ảnh: IGNV.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Jeff Bezos tuyên bố ly hôn vợ cũ MacKenzie Scott sau 25 năm chung sống, và bắt đầu hẹn hò Lauren Sanchez. Thời điểm đó, Sanchez đã ly thân, nhưng chưa ly hôn với ông bầu Hollywood Patrick Whitesell.

Anh trai cùng mẹ khác cha của Sanchez được cho là người đã rò rỉ thông tin của cặp đôi cho truyền thông, gây ra vụ rùm beng. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc phát tán "ảnh selfie nhạy cảm” của cả hai.

Tờ New York Times cho hay: “Ông Michael Sanchez và American Media đã ký thỏa thuận bảo mật vào ngày 18/10/2018, liên quan đến một số thông tin, hình ảnh và tin nhắn ghi lại mối quan hệ tình cảm giữa Jeff Bezos và Lauren Sanchez”.

Tháng 2/2020, Michael kiện Bezos tội phỉ báng. Đến tháng 11 cùng năm, Tòa Thượng thẩm quận Los Angeles phán quyết có lợi cho Bezos, nhưng các hồ sơ kiện tụng qua lại vẫn tiếp diễn. Năm 2021, Bezos được tòa cho hưởng 218.385 USD phí pháp lý, song tranh chấp vẫn chưa kết thúc. Mới đây, đội ngũ luật sư của ông tiếp tục nộp đơn đòi Michael khoản phí pháp lý 190.000 USD - số tiền mà theo nguồn tin là "còn không đủ trả tiền nước có ga trong đám cưới xa hoa của Bezos và Sanchez".

Hôn lễ của Jeff Bezos và Lauren Sanchez diễn ra hồi cuối tháng 6 trên đảo San Giorgio Maggiore, với sự góp mặt của dàn sao hạng A. Chia sẻ với truyền thông, ông Luca Zaia - Chủ tịch vùng Veneto - ước tính tổng chi phí cho lễ cưới và các hoạt động bên lề dao động trong khoảng 40-48 triệu euro (tương đương 47- 56 triệu USD ).

Sau đám cưới, cặp đôi liên tục tiệc tùng khắp châu Âu. Cả hai gần đây còn bị bắt gặp tại một hộp đêm ở Ibiza.