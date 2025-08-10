Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos đòi anh trai 190.000 USD

  • Chủ nhật, 10/8/2025 07:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cuộc chiến pháp lý giữa vợ chồng tỷ phú Amazon và anh vợ là Michael Sanchez vẫn tiếp diễn, khi mới đây, cặp đôi nộp đơn yêu cầu khoản phí kiện tụng 190.000 USD.

Theo Page Six, vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sanchez đang yêu cầu bồi thường khoảng 190.000 USD, liên quan đến cuộc chiến pháp lý kéo dài với anh trai cùng mẹ khác cha của Lauren - Michael Sanchez. Cụ thể, đội ngũ luật sư của Bezos đã nộp đơn lên Tòa Thượng thẩm bang California hôm 28/7, yêu cầu Michael phải trả 182.374 USD phí luật sư, cùng 8.182 USD phí phát sinh.

Trước đó, Bezos và Sanchez đã vướng vào cuộc chiến pháp lý kéo dài với Michael, mà theo luật sư mô tả là “chiến dịch quấy rối kéo dài nhiều năm với hy vọng moi được một khoản dàn xếp tài chính hoàn toàn vô lý”.

Jeff Bezos anh 1

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ mới cưới liên tục đi nghỉ dưỡng sau khi kết hôn. Ảnh: IGNV.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Jeff Bezos tuyên bố ly hôn vợ cũ MacKenzie Scott sau 25 năm chung sống, và bắt đầu hẹn hò Lauren Sanchez. Thời điểm đó, Sanchez đã ly thân, nhưng chưa ly hôn với ông bầu Hollywood Patrick Whitesell.

Anh trai cùng mẹ khác cha của Sanchez được cho là người đã rò rỉ thông tin của cặp đôi cho truyền thông, gây ra vụ rùm beng. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc phát tán "ảnh selfie nhạy cảm” của cả hai.

Tờ New York Times cho hay: “Ông Michael Sanchez và American Media đã ký thỏa thuận bảo mật vào ngày 18/10/2018, liên quan đến một số thông tin, hình ảnh và tin nhắn ghi lại mối quan hệ tình cảm giữa Jeff Bezos và Lauren Sanchez”.

Tháng 2/2020, Michael kiện Bezos tội phỉ báng. Đến tháng 11 cùng năm, Tòa Thượng thẩm quận Los Angeles phán quyết có lợi cho Bezos, nhưng các hồ sơ kiện tụng qua lại vẫn tiếp diễn. Năm 2021, Bezos được tòa cho hưởng 218.385 USD phí pháp lý, song tranh chấp vẫn chưa kết thúc. Mới đây, đội ngũ luật sư của ông tiếp tục nộp đơn đòi Michael khoản phí pháp lý 190.000 USD - số tiền mà theo nguồn tin là "còn không đủ trả tiền nước có ga trong đám cưới xa hoa của Bezos và Sanchez".

Hôn lễ của Jeff Bezos và Lauren Sanchez diễn ra hồi cuối tháng 6 trên đảo San Giorgio Maggiore, với sự góp mặt của dàn sao hạng A. Chia sẻ với truyền thông, ông Luca Zaia - Chủ tịch vùng Veneto - ước tính tổng chi phí cho lễ cưới và các hoạt động bên lề dao động trong khoảng 40-48 triệu euro (tương đương 47-56 triệu USD).

Sau đám cưới, cặp đôi liên tục tiệc tùng khắp châu Âu. Cả hai gần đây còn bị bắt gặp tại một hộp đêm ở Ibiza.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu do Công ty cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) liên kết với Nhà Xuất bản Lao động ấn hành. Cuốn sách giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Kết dang dở và tranh cãi ở phim trăm tỷ có Hồng Đào

Khó phủ nhận "Mang mẹ đi bỏ" có những khoảnh khắc xúc động, một phần lớn nhờ diễn xuất nhập tâm của dàn cast. Song xét riêng khía cạnh kịch bản thì phim còn nhiều điểm lợn cợn.

22 giờ trước

Sao nữ Đài Loan kể biến chứng khi nâng ngực

Candy trong show truyền hình mới đây công khai đã nâng ngực. Cô tiết lộ từng phẫu thuật thất bại một lần và phải thực hiện lại lần 2 với tổng chi phí lên tới 620.000 Đài tệ.

27:1612 hôm qua

NSX ẩn MV 'Kiếp sau vẫn là người Việt Nam' sau khi bị chỉ trích dữ dội

MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" đang bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt vì sử dụng AI để tạo ra những hình ảnh được cho là sai lệch văn hóa, lịch sử.

36:2171 hôm qua

Hoàng Nhi

Jeff Bezos Lauren Sanchez Michael Sanchez phí kiện tụng hôn lễ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý