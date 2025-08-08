NSX ẩn MV 'Kiếp sau vẫn là người Việt Nam' sau khi bị chỉ trích dữ dội

MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" đang bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt vì sử dụng AI để tạo ra những hình ảnh được cho là sai lệch văn hóa, lịch sử.

Tối 8/8, T Production - đơn vị sản xuất MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam - lên tiếng về sản phẩm đang gây tranh cãi. Đơn vị này cho biết sẽ ẩn MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam phiên bản AI.

"MV được thực hiện theo phong cách gợi tả, mượn cảm hứng từ một số sự kiện, điển tích và văn hóa truyền thống Việt Nam để tạo nên MV vừa lãng mạn, mới mẻ, vừa thể hiện được lòng tự hào, tình yêu với đất nước. Tuy nhiên, một số khung hình đã được lãng mạn hóa. Điều này chưa phù hợp với một sản phẩm âm nhạc truyền tải phần nào góc nhìn về lịch sử Việt Nam", đơn vị này cho hay.

T Production tiếp tục: "Để thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu tất cả ý kiến đóng góp quý báu từ quý khán giả, T Production quyết định ẩn MV phiên bản AI này. Từ trước đến nay, quan điểm làm nghề của T Production là không tạo drama, luôn lắng nghe và cầu thị để hoàn thiện. Một lần nữa, T Production chân thành cảm ơn sự đóng góp và quan tâm của mọi người".

MV gây tranh luận với nhiều cảnh sử dụng AI.

Bài đăng của ê-kíp sản xuất MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam tiếp tục vấp phải phản ứng dữ dội. "Cẩu thả, lười biếng", "Có thiếu tư liệu đâu mà phải dùng tới AI vậy, vô hồn vô nghĩa", "Dùng AI cẩu thả thế này mà cũng duyệt được?", "Sản phẩm âm nhạc quan trọng mà dùng AI cẩu thả như vậy không chấp nhận được"... là một số bình luận bức xúc của khán giả.

Một bộ phận dân mạng bày tỏ phẫn nộ khi ê-kíp sản xuất thay vì chân thành nhận lỗi lại giải thích vòng vo, có xu hướng "đổ lỗi cho AI". Không ít ý kiến cho rằng lời biện minh của ê-kíp là thiếu thuyết phục.

Trước đó, hôm 7/8, MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam chính thức được tung ra, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Quân A.P, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc...

Ngay sau đó, MV này gây phản ứng dữ dội khi nhiều cảnh có dấu hiệu sử dụng AI, được cho là làm sai lệch, méo mó văn hóa, lịch sử. Đơn cử là bản đồ Việt Nam với vị trí hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa sai vị trí; lá cờ Tổ Quốc sai màu sắc...