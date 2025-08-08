Diễn viên Vũ Tâm giữa ồn ào bị truy tố vì lừa đảo

Úy Vũ Tâm vừa khoe loạt ảnh nghỉ dưỡng trên biển nhân dịp sinh nhật lần thứ 32. Cô đang vướng cáo buộc lừa đảo cổ đông, biển thủ 3,1 triệu HKD.

Theo trang HK01, Úy Vũ Tâm (Rainky Wai) mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh du lịch biển nhân dịp sinh nhật lần thứ 32. Người đẹp xuất hiện trong trang phục năng động với quần jeans, áo croptop trễ vai với thiết kế bèo nhún, giúp khoe vai thon và vòng eo săn chắc.

Điểm nhấn của outfit nằm ở chiếc mũ len móc crochet màu kem, kết hợp cùng kính râm. Nữ diễn viên tạo nhiều dáng nhí nhảnh trên du thuyền sang trọng. "Có lẽ trên gương mặt có rất nhiều câu chuyện. Nhưng mỗi câu chuyện đều thật đáng yêu và sâu sắc”, người đẹp chú thích dưới loạt ảnh.

Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước thân hình quyến rũ, với những đường cong bốc lửa của Úy Vũ Tâm. Một số ý kiến thắc mắc việc cô tỏ ra không mấy bận tâm với những lùm xùm pháp lý đang vướng phải.

Úy Vũ Tâm đăng loạt ảnh nghỉ dưỡng trên biển vào sinh nhật lần thứ 32. Ảnh: IGNV.

Trước đó, Úy Vũ Tâm bị Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) truy tố với 3 cáo buộc, bao gồm lừa đảo một cổ đông đầu tư tổng cộng 5,8 triệu HKD vào một trung tâm thẩm mỹ y học, thổi phồng chi phí mua thiết bị và trang trí trung tâm, đồng thời biển thủ hơn 3,1 triệu HKD tiền công quỹ.

Vụ án lần đầu được đưa ra xét xử tại tòa án khu vực vào ngày 17/7. Tuy nhiên, thẩm phán theo đề nghị của phía luật sư bào chữa đã hoãn phiên tòa đến ngày 16/10, để phía bào chữa thu thập tài liệu và đưa ra ý kiến pháp lý.

Úy Vũ Tâm sinh năm 1993, bước chân vào con đường giải trí từ năm 19 tuổi với vai trò ca sĩ. Sau đó, cô chuyển sang làm diễn viên. Úy Vũ Tâm từng là nữ diễn viên duy nhất của Hong Kong lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2023, do TC Candler công bố.

Trong quá khứ, cô từng vướng tin đồn hẹn hò với tài tử Quách Phú Thành. Tuy nhiên, cả hai đều không lên tiếng về chuyện tình cảm.