Bảo Ngọc thi Miss World 2026

BTC Miss World Vietnam thông báo Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ trở thành người đẹp tiếp theo tham dự đấu trường Miss World lần thứ 73.

Chiều 8/8, BTC Miss World Vietnam công bố Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ là gương mặt tranh tài tại Miss World - Hoa hậu Thế giới 2026. Thông tin này khiến khán giả, đặc biệt là fan sắc đẹp bàn luận.

"Mỗi hành trình đến với Miss World đều là một chặng đường rực rỡ, không chỉ của sắc đẹp, mà còn là câu chuyện của bản lĩnh, khát vọng", BTC thông báo.

Trước đó, Bảo Ngọc là một trong số cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các hội nhóm sắc đẹp. Số đông khán giả đều ủng hộ việc cô chinh chiến trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Ngoài sắc vóc nổi bật, cô cũng từng có kinh nghiệm tham gia cuộc thi quốc tế khác là Miss Intercontinental.

Bảo Ngọc sẽ thi Miss World lần thứ 73.

Trên sân khấu, Bảo Ngọc chia sẻ: "Bước ra từ Miss World Vietnam 2022, tôi đã nhận được nhiều sự yêu thương hơn. Nhưng có một điều còn vẹn nguyên bên trong tôi, đó là niềm tin vào chính sứ mệnh của mình. Tôi muốn sống trọn vẹn với từng hành trình, khoảnh khắc, giá trị mà mình tin tưởng".

Cô cho biết từng hoài nghi và phân vân việc tham dự thêm một cuộc thi nữa: "Không chỉ tôi mà tất cả chúng ta khi bước vào hành trình mới đều có rất nhiều sự hoài nghi. Nhưng lúc chúng ta không chắc chắn nhất lại là lúc chúng ta càng phải nhớ về lý do mà mình bắt đầu". Người đẹp không quên gửi lời cảm ơn khán giả đã luôn dõi theo và ủng hộ, tiếp động lực cho cô trên hành trình chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp.

Trước đó, sau khi giành vương miện Á hậu 1 Miss World Vietnam, Bảo Ngọc chinh chiến ở Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) và giành ngôi vị cao nhất.

Sau khi đăng quang, cô được trao cơ hội ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022. Vào tháng 3 năm nay, Bảo Ngọc tiếp tục đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.

Trước Bảo Ngọc, thí sinh Việt thi Miss World là Huỳnh Trần Ý Nhi, lọt top 40 chung cuộc.