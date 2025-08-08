Ngọc nữ Nhật Bản đối diện án tù 15 năm

Hirosue Ryoko bị cảnh sát điều tra sau khi gây tai nạn trên cao tốc hồi tháng 4 năm nay. Nếu bị kết tội lái xe nguy hiểm gây thương tích, cô có thể phải ngồi tù lên tới 15 năm.

Theo truyền thông Nhật Bản, hồi tháng 4 năm nay, trên tuyến cao tốc Shin-Tomei ở tỉnh Shizuoka xảy ra vụ tai nạn giao thông. Cụ thể, chiếc xe con do nữ diễn viên Hirosue Ryoko (45 tuổi) điều khiển, đang di chuyển từ tỉnh Nara về hướng Tokyo, thì đâm vào đuôi một xe đầu kéo cỡ lớn trong hầm Awanagake. Hậu quả, Hirosue bị thương nhẹ còn người đàn ông đi cùng bị gãy xương, trong khi tài xế xe đầu kéo không bị thương.

Tới hôm 5/8, nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết trước khi va chạm, Hirosue điều khiển xe chạy với tốc độ trên 165 km/h, trong khi giới hạn tốc độ tại khu vực này là 120 km/h. Người này tiết lộ thêm xe của Hirosue đâm vào xe đầu kéo ở làn trái (làn chạy bình thường) rồi dừng lại ở làn phải (làn vượt). Hiện trường không phát hiện vết phanh. Cảnh sát tỉnh Shizuoka đang tiến hành điều tra và hướng đến giả thiết Hirosue Ryoko chạy quá tốc độ dẫn tới tai nạn.

Phía cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nhà riêng của Hirosue ở Tokyo, với nghi vấn "lái xe nguy hiểm gây thương tích". Gần đây, cảnh sát cũng tiến hành tái hiện hiện trường với sự có mặt của nữ diễn viên. Nếu bị kết tội, Hirosue Ryoko có thể đối diện mức án tù tối đa lên tới 15 năm.

Hirosue Ryoko đang bị cảnh sát điều tra. Ảnh: GOO.

Theo trang Bengo4, tuyến cao tốc Shin-Tomei phần lớn là đường thẳng. Trong khi đoạn hầm Awanagake, nơi vụ va chạm xảy ra, cũng không có khúc cua gấp hay độ dốc lớn. Vậy nên khó xảy ra trường hợp tai nạn do nguyên nhân khách quan về địa hình "khó kiểm soát”.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào tốc độ lái xe vượt quá giới hạn của Hirosue Ryoko thì có khả năng vẫn chưa đủ yếu tố cấu thành tội “lái xe nguy hiểm gây thương tích”.

Trước đó, sau khi gây tai nạn hôm 7/4, Hirosue còn bị bắt ngay sau đó vì gây thương tích cho một y tá trong lúc chờ khám tại bệnh viện. Các nhân viên điều tra tiết lộ ngọc nữ Nhật Bản có biểu hiện hoảng loạn sau vụ tai nạn. Cô liên tục đi lại quanh hiện trường, tỏ ra bồn chồn và thậm chí hét lớn khi bị thẩm vấn.