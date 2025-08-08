'Chốt đơn' ế ẩm

Trong ngày đầu tiên công chiếu chính thức, bộ phim có Quyền Linh, Hồng Đào bán vé khá ế ẩm. Cộng cả doanh thu từ ngày chiếu đặc biệt, phim mới mang về chưa đầy 1 tỷ đồng.

Bộ phim Chốt đơn ra rạp trong những lùm xùm xoay quanh vai nữ chính của Thùy Tiên được thay thế bởi AI. Tác phẩm mở bán suất chiếu đặc biệt hôm 7/8 và công chiếu trên toàn quốc từ 8/8. Tuy nhiên, tính tới tối 8/8, doanh thu phim theo ghi nhận mới ở mức hơn 800 triệu đồng, thống kê từ đơn vị độc lập Box Office Vietnam.

Trong ngày chiếu chính thức, phim mới bán ra khoảng hơn 3.000 vé trên tổng số 1.200 suất chiếu, dắt túi gần 300 triệu đồng. Bình quân, mỗi suất chiếu tác phẩm chỉ bán được khoảng 3 vé. Đây là con số mở màn đáng thất vọng với một dự án được đầu tư lớn như Chốt đơn.

Tác phẩm thậm chí không lọt vào top 3 trên bảng tổng sắp doanh thu theo ngày, tỏ ra đuối sức khi đặt cạnh những cái tên đã ra rạp trước đó như Mang mẹ đi bỏ, Conan hay Zombie cưng của ba.

Thành tích của Chốt đơn có thể sẽ ít nhiều được cải thiện khi bước sang 2 ngày nghỉ cuối tuần. Song, với tình hình phòng vé hiện tại, bộ phim của đạo diễn Bảo Nhân - Namcito gần như khó có cơ hội tạo nên cú lội ngược dòng về doanh thu.

Hồng Đào và Quyền Linh trong phim. Ảnh: ĐPCC.

Lý do là bởi ngoài lùm xùm vai chính được thay thế bằng AI, phim cũng không nhận được phản hồi tích cực về chất lượng sau những suất chiếu đầu tiên. Trên nhiều diễn đàn và hội nhóm, Chốt đơn nhận đánh giá trái chiều về chất lượng kịch bản. Chuyện phim được cho là kém hấp dẫn với nhiều tình tiết lan man, rối rắm, trong khi cách xây dựng tâm lý nhân vật còn hời hợt. Màn thể hiện duyên dáng của Hồng Đào là điểm sáng hiếm hoi về diễn xuất.

Nội dung Chốt đơn theo chân Hoàng Linh, một "chiến thần livestream" mới nổi, mang nhiều gánh nặng công việc và áp lực gia đình. Ở diễn biến song song, ông An (Quyền Linh) là một người giao hàng nghèo khó, chân chất, đang cưu mang một đứa trẻ bị bỏ rơi. Sự cố tình cờ giúp ông An được Hoàng Linh tuyển vào công ty. Từ đây, nhiều biến cố xảy ra khiến cuộc sống của cả hai có nhiều sự thay đổi.