Bạn gái cũ sợ Diddy trả thù

Các công tố viên vừa đề nghị mức án hơn 11 năm tù giam đối với Diddy. Cassie Ventura, bạn gái cũ của ông trùm nhạc rap, bày tỏ lo ngại về khả năng sẽ bị gã trả thù.

Theo Fox News, trong bức thư dài ba trang gửi thẩm phán Arun Subramanian, Ventura cho biết cô cực kỳ lo sợ Diddy hoặc những cộng sự của gã sẽ tìm cách trả thù.

“Tôi vẫn thường xuyên gặp ác mộng, hồi tưởng kinh hoàng mỗi ngày và phải tiếp tục điều trị tâm lý. Tôi thực sự lo sợ Diddy hoặc đồng bọn sẽ tìm đến tôi và gia đình. Tôi đã phải chuyển cả gia đình ra khỏi khu vực New York và sống lặng lẽ nhất có thể. Bởi tôi quá sợ hãi rằng nếu anh ta được thả, hành động đầu tiên sẽ là trả đũa dữ dội tôi và những người dám lên tiếng chống lại anh ta tại phiên tòa", cô viết.

Bạn gái cũ của Diddy chia sẻ thêm: "Dù đã cố gắng hồi phục, tôi vẫn rất sợ hãi những gì anh ta có thể làm và sự thù hận mà chắc chắn anh ta giữ trong lòng, vì tôi đã dũng cảm nói ra sự thật".

Ventura lo sợ Diddy sẽ tìm cách trả thù sau khi ra tù. Ảnh: Jane Rosenberg.

Ventura nhớ lại quãng thời gian 4 ngày ra tòa làm chứng khi đang mang thai, đồng thời kể về “chương tồi tệ và kinh hoàng nhất” trong đời. Cô khẳng định từ khi mới 19 tuổi, Diddy đã dùng bạo lực, lời nói đe dọa, chất kích thích và quyền lực trong ngành giải trí để giam cầm cô suốt hơn một thập kỷ. Ventura cho biết bị ép quan hệ tình dục nhiều lần với các nam nhân viên do Diddy thuê trong những cuộc truy hoan kéo dài nhiều ngày, gần như diễn ra hàng tuần.

Người đẹp bị buộc phải mặc đồ lót, đi giày cao gót theo yêu cầu của Diddy, đồng thời bị chuốc rượu và ma túy để bị kiểm soát như con rối. Những hành vi này khiến cô kiệt quệ thể chất lẫn tinh thần, nhiễm bệnh... “Tình dục trở thành công việc toàn thời gian của tôi, là cách duy nhất để khiến anh ta cảm thấy hài lòng", Ventura cho hay.

Diddy bị phía công tố đề nghị mức án hơn 11 năm tù. Ảnh: Jane Rosenberg.

Trước đó, hôm 2/7, Diddy bị kết tội với hai cáo buộc liên quan đến vận chuyển nhằm mục đích mại dâm. Trong bản đề nghị mức án công bố hôm 30/9, công tố viên cho rằng Diddy xứng đáng nhận án phạt tù nặng vì gã “không hề ăn năn.” Họ nhấn mạnh: “Điều đáng kinh ngạc là trong suốt phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi bạo lực và lạm dụng, nhưng nay lại cho rằng các nạn nhân mới là người phải chịu trách nhiệm".

“Hành vi phạm tội của bị cáo kéo dài suốt 15 năm, lan rộng khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, liên quan đến hàng chục người. Sau cùng, anh ta để lại hai nạn nhân là Ventura và Jane trong tình trạng kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Nhiều người khác cũng chịu tổn thương thể chất lẫn tâm lý. Chỉ một bản án thật nghiêm khắc, với nhiều năm tù, mới có thể ngăn chặn anh ta và gửi thông điệp đến các nạn nhân trong tương lai rằng kẻ lạm dụng sẽ bị trừng trị, bất kể giàu có hay nổi tiếng", công tố viên cho hay.