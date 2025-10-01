Hợp đồng tiền hôn nhân khiến Nicole Kidman mất 17 triệu USD

Keith Urban có thể bỏ túi hơn 17 triệu USD sau khi chia tay Nicole Kidman, liên quan đến một điều khoản trong hợp đồng tiền hôn nhân.

Theo Radar Online, Keith Urban đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân với Nicole Kidman trước khi cả hai tổ chức đám cưới năm 2006. Thỏa thuận này quy định anh sẽ nhận 900.000 USD cho mỗi năm chung sống. Tuy nhiên, hợp đồng đi kèm một điều khoản nêu rõ Urban chỉ đủ điều kiện nhận tiền, nếu suốt thời gian hôn nhân, anh hoàn toàn tránh xa rượu và ma túy.

Urban từ lâu đã thẳng thắn chia sẻ về quá khứ vật lộn với chứng nghiện ngập. Trong cuộc phỏng vấn năm 2010, anh kể rằng Nicole đã cứu rỗi cuộc đời mình khi can thiệp và giúp anh có động lực để từ bỏ rượu và các chất kích thích.

Tại Gala AFI năm ngoái, Keith Urban chia sẻ thêm: “Chúng tôi cưới nhau năm 2006, và chỉ chưa đầy bốn tháng sau, những cơn nghiện mà tôi chưa từng giải quyết đã khiến cuộc hôn nhân gần như nổ tung”. Dù vậy, nhờ sự kiên định của Nicole, anh dần vượt qua quãng thời gian đen tối ấy.

Nữ diễn viên và chồng thời còn mặn nồng. Ảnh: WireImage.

Cặp đôi có với nhau hai con gái Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi). Sau khi ly thân hồi mùa hè năm nay, Urban chuyển khỏi dinh thự ở Nashville khi đi lưu diễn, trong khi Nicole ở lại cùng các con và bận rộn với lịch quay phim tại London.

Nguồn tin cho biết rạn nứt tình cảm của cặp đôi trở nên rõ rệt hơn ngay từ khi mẹ Nicole qua đời vào tháng 9/2024. Lần xuất hiện công khai cuối cùng của cả hai, tại trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 hồi tháng 6, cũng cho thấy dấu hiệu căng thẳng. Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Louise Mahler nhận xét Kidman liên tục mân mê tay trái trong khi Urban tránh giao tiếp bằng mắt - khác hẳn những lần thể hiện tình cảm trước đây.

Dù cặp đôi đã ly thân, nhiều nguồn tin cho rằng họ vẫn còn cơ hội tái hợp. Nicole Kidman được cho là vẫn muốn níu kéo mối quan hệ.