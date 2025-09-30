Đức Phúc gửi 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Đức Phúc và nhiều nghệ sĩ Việt đã chung tay để ủng hộ bà con vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiên tai.

Chiều 30/9, ca sĩ Đức Phúc thông báo đã chuyển 1 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả sau bão lũ. Trên kênh cá nhân, ca sĩ viết: "Đức Phúc và công ty xin ủng hộ 1 tỷ đồng , góp chút sức nhỏ của mình để chia sẻ khó khăn với bà con đồng bào mình đang trực tiếp chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra. Cầu mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này".

Số tiền trên được Đức Phúc gửi qua số tài khoản của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương.

Đức Phúc góp 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại của bão lũ. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh Đức Phúc, nhiều nghệ sĩ Việt chung tay giúp đỡ, ủng hộ bà con các địa phương ở miền Trung, miền Bắc. Ca sĩ Tùng Dương cho biết anh cùng nhóm bạn thân đã cùng nhau quyên góp được số tiền 1 tỷ đồng .

Trong chiều cùng ngày, anh đã chuyển 500 triệu đồng trong tổng số tiền quyên góp được cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2 tỉnh Quảng Trị, Nghệ An. Số tiền còn lại sẽ sớm được anh gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành: Hà Tĩnh, Huế và Thanh Hóa.

Mới đây, ca sĩ Mai Tiến Dũng cũng chia sẻ đã gửi tiền ủng hộ khắc phục hậu quả mưa bão tới Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương. Ca sĩ Phùng Khánh Linh cùng BLACK SWAN LABEL cũng ủng hộ tiền giúp người dân khắc phục thiệt hại. “Cầu mong bà con bình an, mong bão lũ suy yếu và rút nhanh. Mọi người giữ gìn sức khoẻ và an toàn”, cô chia sẻ.

Trước đó, vợ chồng Kiều Anh góp 100 triệu đồng thông qua số tài khoản của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cũng ủng hộ số tiền 50 triệu đồng để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão. Hoa hậu Hương Giang chuyển khoản số tiền 100 triệu đồng đến Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương.

Ngoài ra, một số nghệ sĩ Việt cũng quyết định dừng phát hành các dự án, sản phẩm âm nhạc. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Thanh Vân thông báo tạm hoãn phát hành sản phẩm âm nhạc. Trước đó, hôm 29/9, Đan Trường dời lịch phát hành MV Có ai ép ta yêu họ đâu. Ca sĩ Bích Phương thông báo hoãn phát hành MV Thương. Trong khi Wean Lê cũng hoãn lịch ra mắt MV Bao lâu rồi em và mong khán giả thông cảm cho sự thay đổi lịch trình lần này.