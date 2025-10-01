Nam thần Thái không còn 'trai ngoan'

Naphat Siangsomboon đang khiến dân mạng xứ chùa Vàng xôn xao khi tung ra loạt ảnh khoe hình thể, cơ bắp rắn rỏi.

Theo tờ Thairath, sau một thời gian vắng bóng, Naphat Siangsomboon mới đây gây xôn xao khi có bài đăng mới trên mạng xã hội. Nam thần của Friend Zone tung ra loạt ảnh cởi trần khoe thân hình cơ bắp cuồn cuộn. “Phiên bản tốt nhất của tôi", Naphat chú thích dưới bài đăng.

Người hâm mộ ngỡ ngàng trước màn thay đổi diện mạo gây sốc của nam diễn viên. Tài tử sinh năm 1996 tái xuất với hình thể nam tính và phong trần hơn, khác hẳn với hình tượng thư sinh, "trai ngoan" mà trước đó anh theo đuổi. Sau chuỗi ngày tập luyện chăm chỉ, ngôi sao 29 tuổi tự tin khoe cơ bắp vạm vỡ, lộ rõ cơ bụng sáu múi.

Naphat gây sốc khi tái xuất với hình tượng nam tính, rắn rỏi.

Loạt ảnh mới của Naphat Siangsomboon nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích. Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ thích thú trước màn "lột xác" của nam diễn viên.

Naphat sinh năm 1996, sở hữu chiều cao ấn tượng 1,85 m. Anh là con trai của Pimpaka Siangsomboon, nữ diễn viên từng đạt danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Thái Lan năm 1988. Naphat từng có nhiều vai diễn vừa và nhỏ ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Anh sau nổi tiếng khắp châu Á nhờ bom tấn phòng vé Friend Zone. Bên cạnh lối diễn xuất đa dạng, giàu cảm xúc, tài tử chiếm trọn trái tim khán giả nhờ vẻ ngoài điển trai, cuốn hút.

Naphat thời gian qua chưa có nhiều họat động đáng nhớ trong sự nghiệp.

Ngoài khả năng diễn xuất, anh còn làm người mẫu hay thử sức với lĩnh vực âm nhạc. Naphat sở hữu giọng hát trầm ấm, ngọt ngào. Trang cá nhân của nam diễn viên hiện thu hút hơn 5,2 triệu người theo dõi.

Hồi tháng 7/2024, Naphat từng gây xôn xao khi thông báo chia tay mỹ nhân Baifern Pimchanok. Tại buổi họp báo, tài tử khóc nghẹn. Anh cho biết cả hai chia tay trong hòa bình, trở lại làm bạn bè và vẫn ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Theo Thairath, Naphat chia sẻ nguyên nhân là anh chưa thể quản lý và cân bằng các mối quan hệ. Tài tử Naphat khẳng định mẹ anh không phải lý do khiến mình và bạn gái chia tay. Mối quan hệ của họ cũng không có người thứ ba xen vào.