Uyển Ân giấu Trấn Thành đóng cảnh 18+

  • Thứ ba, 30/9/2025 20:33 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Uyển Ân cho biết cô ngại ngùng khi phải đóng cảnh nóng trong phim "Chị ngã em nâng". Diễn viên cho biết cô chưa nói với Trấn Thành về chuyện này và sẽ rủ anh đi xem.

Chiều 30/9, phim Chị ngã em nâng có buổi ra mắt báo giới, truyền thông tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ đạo diễn, cùng dàn cast trong phim gồm Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân, Quốc Trường...

Tại buổi họp báo, Uyển Ân chia sẻ cô phải thực hiện một số cảnh táo bạo trong phim. "Đây là bộ phim lần đầu tiên trong cuộc đời em coi mà mắc cỡ đến như vậy. Em quắn quéo, nổi hết da gà vì bạo quá", người đẹp nói. Ngoài ra, diễn viên cũng cho biết Chị ngã em nâng có nhiều cảnh quay khó, khiến cô và đồng nghiệp chật vật trong lúc ghi hình.

Khi được hỏi về cảm xúc của Trấn Thành khi biết cô đóng cảnh 18+, Uyển Ân thừa nhận vẫn giấu anh trai, chưa tiết lộ về chuyện đóng cảnh nóng. "Đối với anh Thành thì lúc nào em cũng bé bỏng hết. Em 26, 27 tuổi rồi mà nhiều khi đi sự kiện, mặc bộ đồ nào hơi hở một xíu là anh đã nhắn 'Con nít mà ăn mặc hở hang như vậy'... Em chưa nói với anh là phim này có cảnh nóng, không biết anh xem xong thì sẽ có cảm nghĩ thế nào", diễn viên chia sẻ. Uyển Ân sau đó cho biết sẽ rủ rê Trấn Thành đi xem phim.

Chi nga em nang anh 1Chi nga em nang anh 2

Uyển Ân có nhiều cảnh táo bạo trong dự án điện ảnh mới. Ảnh: FBNV.

Với dàn diễn viên dày dạn kinh nghiệm gồm Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường, Uyển Ân, Chị ngã em nâng khai thác câu chuyện gia đình, xoay quanh hai chị em mồ côi - Hai Thương và Lực. Phim lấy bối cảnh đô thị hiện đại làm nổi bật áp lực mưu sinh và trách nhiệm gia đình. Yêu thương em trai nhưng Hai Thương cũng chất chứa tổn thương khi những hy sinh không được thấu hiểu, thậm chí bị em trai chỉ trích.

Sự xuất hiện của Uyển Ân trong phim gây được chú ý. Nữ diễn viên hóa thân một cô gái có ngoại hình cá tính nhưng tính cách ngây thơ, hồn nhiên. Chị ngã em nâng khởi quay từ đầu tháng 6 và ra rạp đầu tháng 10.

CHỊ NGÃ EM NÂNG

Phim điện ảnh thuộc thể loại tâm lý - gia đình - hài

Nhà sản xuất: Truyền Thông Khang

Nhà phát hành: Lotte Entertainment Việt Nam

Đạo diễn: Vũ Thành Vinh

Cố vấn phát triển dự án: Kim Jin Keun

Diễn viên: Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân

Khách mời đặc biệt: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh, Mos (Patiparn Pataweekarn), Bank (Mondop Heamtan), NSƯT Hạnh Thuý, Đinh Y Nhung, Thanh Thức, Danis Nguyễn, Lâm Quang Quý, Phương Lan, Tạ Lâm, Lạc Hoàng Long, Hoa Hậu Như Vân, Lâm Bảo Châu, Nguyễn Huỳnh Như, Linh Barbie, Trâm Anh, Thiên Kim, Thành Trung, Quốc Khánh.

Dự kiến khởi chiếu: 3/10

Tử Khiêu

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

