Cha đẻ 'Avatar': AI không bao giờ thay thế được con người

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Variety, James Cameron chia sẻ nhiều thông tin thú vị về bản thân cũng như quá trình thực hiện các phần Avatar. Ông thừa nhận không thích xem lại các phim của mình sau khi ra rạp: “Tôi thường tự đặt ra một khoảng cấm vài năm, trong thời gian này tôi không muốn nghĩ đến nó. Đến một thời điểm nhất định, khi đã rời xa bộ phim đủ lâu, tôi có thể bắt đầu xem nó như một khán giả bình thường, thay vì một đạo diễn khó tính".
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Cameron chia sẻ về quá trình hậu kỳ phức tạp, tiêu tốn nhiều thời gian, công sức của ông và ê-kíp.
"Công việc của tôi mỗi ngày là soi từng chi tiết. Tôi nhìn vào một cảnh VFX và bảo: ‘Xem cách bàn chân chạm xuống tán dương xỉ và làm nó lệch đi kìa. Tôi chưa thật sự tin. Các bạn nên mô phỏng lại’. Cứ như thế, ngày qua ngày. Từng ngọn cỏ, từng đốm lửa, mọi tương tác ánh sáng...", cha đẻ Avatar nhớ lại.
|
James Cameron trên phim trường Avatar. Ảnh: 20th Century Studios.
Ông nhấn mạnh thêm: “Khi làm việc với đội ngũ VFX, tôi muốn tạo ra một văn hóa mới - không chỉ là kỹ thuật, mà là văn hóa sáng tạo. Tôi thường hỏi họ: ‘Điều quan trọng nhất của cảnh này là gì? Ý nghĩa kể chuyện của nó ra sao? Chúng ta đang kể gì qua cảnh quay này? Đừng nghĩ chỉ là một shot đơn thuần. Hãy nghĩ về cả mạch phim'".
Cameron gọi đó là “first look final” - tức là cảnh quay có thể được coi là đạt chuẩn ngay trong lần đầu tiên. Nhờ văn hóa chú trọng sáng tạo, yêu cầu về sự chỉn chu cao, các nghệ sĩ dưới yêu cầu của Cameron luôn làm việc trong tinh thần thống nhất, đảm bảo tính đặc thù của thế giới trong Avatar.
Đạo diễn khẳng định: “Chính vì thế mà trí tuệ nhân tạo không bao giờ thay thế nghệ sĩ được. Chúng ta cần các nghệ sĩ, bởi họ mới là người điều khiển toàn bộ quá trình”.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.