Cha đẻ 'Avatar': AI không bao giờ thay thế được con người

James Cameron chia sẻ trong quá trình làm hậu kỳ cho "Avatar", ông chú trọng vào văn hóa sáng tạo thay vì yếu tố kỹ thuật đơn thuần - điều đạo diễn cho rằng AI không thể thay thế.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Variety, James Cameron chia sẻ nhiều thông tin thú vị về bản thân cũng như quá trình thực hiện các phần Avatar. Ông thừa nhận không thích xem lại các phim của mình sau khi ra rạp: “Tôi thường tự đặt ra một khoảng cấm vài năm, trong thời gian này tôi không muốn nghĩ đến nó. Đến một thời điểm nhất định, khi đã rời xa bộ phim đủ lâu, tôi có thể bắt đầu xem nó như một khán giả bình thường, thay vì một đạo diễn khó tính".

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Cameron chia sẻ về quá trình hậu kỳ phức tạp, tiêu tốn nhiều thời gian, công sức của ông và ê-kíp.

"Công việc của tôi mỗi ngày là soi từng chi tiết. Tôi nhìn vào một cảnh VFX và bảo: ‘Xem cách bàn chân chạm xuống tán dương xỉ và làm nó lệch đi kìa. Tôi chưa thật sự tin. Các bạn nên mô phỏng lại’. Cứ như thế, ngày qua ngày. Từng ngọn cỏ, từng đốm lửa, mọi tương tác ánh sáng...", cha đẻ Avatar nhớ lại.

James Cameron trên phim trường Avatar. Ảnh: 20th Century Studios.

Ông nhấn mạnh thêm: “Khi làm việc với đội ngũ VFX, tôi muốn tạo ra một văn hóa mới - không chỉ là kỹ thuật, mà là văn hóa sáng tạo. Tôi thường hỏi họ: ‘Điều quan trọng nhất của cảnh này là gì? Ý nghĩa kể chuyện của nó ra sao? Chúng ta đang kể gì qua cảnh quay này? Đừng nghĩ chỉ là một shot đơn thuần. Hãy nghĩ về cả mạch phim'".

Cameron gọi đó là “first look final” - tức là cảnh quay có thể được coi là đạt chuẩn ngay trong lần đầu tiên. Nhờ văn hóa chú trọng sáng tạo, yêu cầu về sự chỉn chu cao, các nghệ sĩ dưới yêu cầu của Cameron luôn làm việc trong tinh thần thống nhất, đảm bảo tính đặc thù của thế giới trong Avatar.

Đạo diễn khẳng định: “Chính vì thế mà trí tuệ nhân tạo không bao giờ thay thế nghệ sĩ được. Chúng ta cần các nghệ sĩ, bởi họ mới là người điều khiển toàn bộ quá trình”.