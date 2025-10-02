Beckham lời to

Tập đoàn của huyền thoại bóng đá Anh ghi nhận lợi nhuận ròng trong năm 2024 tăng 24%. Tổng tài sản của Beckham và bà xã đã vượt 500 triệu bảng Anh.

Theo trang Business Live, David Beckham vừa dắt túi một khoản tiền khổng lồ sau khi đế chế kinh doanh của anh tăng lợi nhuận gần một phần tư trong năm 2024, dựa trên số liệu mới công bố.

Cụ thể, DRJB Holdings Limited (bao gồm David Beckham Ventures Limited, Seven Global LLP và Studio 99 Group) đã báo cáo mức lợi nhuận ròng 35,1 triệu bảng Anh trong năm 2024, tăng 24% với con số năm 2023 là 29,1 triệu bảng Anh.

Các số liệu mới cũng cho thấy doanh thu hợp nhất của tập đoàn tăng từ 72,2 triệu bảng Anh lên 73,4 triệu bảng Anh, theo City AM.

Tập đoàn của David Beckham tăng 24% lợi nhuận ròng trong năm 2024. Ảnh: PA Wire.

Một nguồn tin thân cận cho biết: “David vẫn là gương mặt được săn đón cho các chiến dịch quảng bá, nhưng đồng thời anh cũng đã trở thành một doanh nhân cực kỳ sắc sảo. Hiện tại, David đang ở giai đoạn phát triển đầy hứng khởi và rất thích được tham gia vào những dự án mới".

Theo The Sun, tập đoàn của David Beckham cũng đang mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hợp tác cùng công ty khoa học sức khỏe Prenetics. Trong năm 2024, Beckham cùng Prenetics đồng sáng lập IM8 để ra mắt nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe tiên tiến. IM8 nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu thực phẩm bổ sung tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu.

Đầu năm nay, David và Victoria Beckham góp mặt trong danh sách 300 gia đình giàu nhất nước Anh của Sunday Times, với tổng tài sản 500 triệu bảng Anh.