Cao Thiên Trang mang thai

Người mẫu sinh năm 1993 chia sẻ tin mang thai đôi. Cô thấy hạnh phúc song cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

Người mẫu Cao Thiên Trang vừa đón sinh nhật tuổi 32. Đặc biệt, nhân dịp đón tuổi mới, cô chia sẻ thông tin đang mang thai con đầu lòng. Trên trang cá nhân, người đẹp cho biết cảm thấy vui mừng, phấn khích sau thời gian mong ngóng.

"Sau một thời gian chờ đợi tin vui thì cuối cùng que báo 2 vạch cũng hiện lên mọi người ạ. Có một sinh linh nhỏ đang tồn tại trong người mình. Chắc không cần phải nói niềm vui khôn xiết của vợ chồng mình sau một thời gian mong con rất nhiều", Cao Thiên Trang viết.

Cao Thiên Trang bên chồng. Ảnh: FBNV.

Cô chia sẻ thêm: "Lần đầu tiên được siêu âm, cả mình lẫn bác sĩ đều bất ngờ vì có tới hai túi thai đang tồn tại. Mình vui mừng tới mức ngớ người, rồi sau đó chuyển sang hoang mang. Vì mình không biết mình có đủ khả năng để giữ hai em bên trong cơ thể này hay không, rồi mình có đủ khả năng để làm bố mẹ tốt cho cả hai em hay không. Rất nhiều thứ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Và hôm nay là một ngày rất đặc biệt của mình, là ngày sinh nhật cũng là ngày mình có thể cho cả thế giới biết về 2 sinh linh bé nhỏ đang tồn tại".

Phía dưới bài đăng, đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng vợ chồng cô. Cao Thiên Trang nhắn nhủ Võ Hoàng Yến truyền kinh nghiệm cho mình.

Cao Thiên Trang sinh năm 1993, có nhiều năm làm người mẫu. Cô từng tham gia Miss Cosmo Vietnam 2023 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) và thuộc nhóm thí sinh nổi bật với chiều cao 1,76 m, số đo hình thể 86-67-97 cm. Cuối cùng, người đẹp lọt top 5 chung cuộc.

Cao Thiên Trang kết hôn với Tiến Đỗ vào năm 2024 sau nhiều năm hẹn hò. Chồng hơn cô 1 tuổi. Lễ cưới của cả hai diễn ra trong resort ở Bình Dương, với khoảng 80 khách mời là người thân, bạn bè, đồng nghiệp.