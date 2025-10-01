Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Thí sinh hoa hậu hoảng sợ vì động đất ở Philippines

  • Thứ tư, 1/10/2025 12:55 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Dương Ngọc Ánh cho biết cô và các thí sinh Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025 vẫn an toàn, sau khi trận động đất xảy ra vào tối 30/9 ở Cebu, Philippines.

Tối 30/9, đêm gala cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025 (Miss Asia Pacific International) được tổ chức ở Cebu, Philippines. Khi chương trình đang diễn ra thì mặt đất bị rung lắc dữ dội do ảnh hưởng của một trận động đất mạnh 6,7 độ richter.

Sự cố bất ngờ khiến các thí sinh và khán giả hoảng sợ. Trong một số đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, dàn thí sinh đang trình diễn catwalk trên sân khấu cuống cuồng bỏ chạy. Trong khi phía dưới, khán giả cũng nháo nhào chạy trốn, tìm chỗ trú ẩn. Nhiều người còn chui xuống gầm bàn tiệc.

Duong Ngoc Anh anh 1

Dương Ngọc Ánh tại cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025. Ảnh: FBNV.

Thời điểm trận động đất diễn ra, thí sinh Việt là Dương Ngọc Ánh vừa hoàn thành phần trình diễn. Mới đây, người đẹp lên tiếng trấn an khán giả. Cô cho biết mọi người đều an toàn sau sự cố thiên tai.

"Hiện tại mình và các thí sinh đã an toàn rồi, mọi người đừng lo. Sự cố xảy ra là trận động đất rất lớn tại thành phố Cebu, nơi đêm gala của cuộc thi được tổ chức. Trận động đất xảy ra mọi người đều bất ngờ. Nhưng ban tổ chức và anh chị trong ê-kíp đã hướng dẫn, đưa các thí sinh tới nơi an toàn và chăm sóc chu đáo", Dương Ngọc Ánh chia sẻ.

Dưới phần bình luận, dân mạng dặn dò người đẹp cẩn thận, giữ gìn sức khỏe.

Ban tổ chức cuộc thi mới đây cũng lên tiếng về sự cố. "Cebu đã trải qua một trận động đất mạnh 6,7 độ. Tất cả thí sinh Miss Asia Pacific International, cùng toàn bộ ê-kíp có mặt trong thời điểm xảy ra động đất, đều an toàn. Ban tổ chức đã ngay lập tức thực hiện các biện pháp để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho dàn thí sinh cũng như đội ngũ nhân viên, đồng thời cam kết tiếp tục duy trì chăm sóc và bảo vệ an toàn cho họ", đại diện BTC thông báo.

Đơn vị này đồng thời gửi lời chúc bình an và chia sẻ tới những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Chủ tịch HYBE bị cấm xuất cảnh

Bang Si Hyuk vướng cáo buộc lừa dối nhiều nhà đầu tư, thu lợi bất chính 190 tỷ won. Ông vừa bị cấm xuất cảnh để phục vụ quá trình điều tra.

8 giờ trước

Bạn gái cũ sợ Diddy trả thù

Các công tố viên vừa đề nghị mức án hơn 11 năm tù giam đối với Diddy. Cassie Ventura, bạn gái cũ của ông trùm nhạc rap, bày tỏ lo ngại về khả năng sẽ bị gã trả thù.

9 giờ trước

Rạp Việt sau cơn sốt 'Mưa đỏ' hơn 700 tỷ dừng chiếu

Rạp Việt tháng 10 tiếp tục được hâm nóng trước sự xuất hiện của 5 phim Việt mới, bên cạnh loạt phim ngoại với đa dạng thể loại, từ hài hước, lãng mạn, hành động cho tới kinh dị.

13 giờ trước

Tống Khang

Dương Ngọc Ánh Hoa hậu hoa hậu động đất Philipines hoa hậu châu Á

    Đọc tiếp

    Lisa mac xuyen thau lo noi y hinh anh

    Lisa mặc xuyên thấu lộ nội y

    18 phút trước 18:46 1/10/2025

    0

    Lisa tiếp tục theo đuổi phong cách sexy trong trang phục xuyên thấu màu đen. Nữ ca sĩ trở thành tâm điểm gây bàn tán.

    Cu soc Vu Cat Tuong o Anh trai 'say hi' hinh anh

    Cú sốc Vũ Cát Tường ở Anh trai 'say hi'

    32 phút trước 18:32 1/10/2025

    0

    Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ gọi sự xuất hiện của Vũ Cát Tường ở Anh trai "say hi" là sự chấn động. Giọng ca sinh năm 1992 đang là tâm điểm của chương trình.

    Dien vien 'Co dau Ha Noi' cuoi hinh anh

    Diễn viên 'Cô dâu Hà Nội' cưới

    52 phút trước 18:11 1/10/2025

    0

    Kim Ok Bin tổ chức lễ cưới vào ngày 16/11. Người bạn đời của cô không hoạt động trong ngành giải trí.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý