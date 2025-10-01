Bang Si Hyuk vướng cáo buộc lừa dối nhiều nhà đầu tư, thu lợi bất chính 190 tỷ won. Ông vừa bị cấm xuất cảnh để phục vụ quá trình điều tra.

Theo MBC, Bang Si Hyuk - chủ tịch tập đoàn HYBE - bị cấm xuất cảnh do đang bị cảnh sát điều tra với cáo buộc lừa dối nhà đầu tư, thu lợi bất chính 190 tỷ won. Theo xác nhận từ Đội điều tra tội phạm tài chính Sở Cảnh sát Seoul, lệnh cấm xuất cảnh được ban hành đối với Bang Si Hyuk liên quan đến cáo buộc vi phạm Luật thị trường vốn.

Bang bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư cũ vào năm 2019, trong đó có các quỹ đầu tư mạo hiểm, rằng HYBE không có kế hoạch IPO (niêm yết cổ phiếu). Sau đó, ông khiến họ bán cổ phần cho một công ty đặc biệt (SPC) do quỹ đầu tư tư nhân - được lập ra bởi các giám đốc HYBE - điều hành. Trong khi trên thực tế, HYBE đã bắt đầu thực hiện các thủ tục chuẩn bị cho IPO khi đó.

Khi IPO được tiến hành, SPC bán lại số cổ phần đã nắm giữ, và Bang được cho là đã thu về khoảng 190 tỷ won lợi nhuận thông qua một thỏa thuận bí mật, trong đó ông nhận 30% khoản chênh lệch từ việc bán cổ phần.

Chủ tịch HYBE bị cấm xuất cảnh để phục vụ điều tra. Ảnh: MBC.

Trước đó, vào tháng 7, cảnh sát đã tiến hành khám xét trụ sở HYBE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc. Đến tháng trước, Bang Si Hyuk cũng đã hai lần bị triệu tập để lấy lời khai.

Về phía HYBE, Giám đốc pháp lý Jung Jin Soo đã gửi thư nội bộ đến toàn thể nhân viên, cho biết công ty đang hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng và sẽ làm rõ mọi vấn đề theo đúng quy định pháp luật. Ông cũng khuyên nhân viên không nên quá lo lắng và tiếp tục công việc như bình thường.

HYBE là công ty giải trí đa quốc gia có trụ sở tại Hàn Quốc, tiền thân là Big Hit Entertainment - đơn vị sáng lập nhóm nhạc BTS. Được thành lập vào năm 2005 bởi nhà sản xuất Bang Si Hyuk, công ty ban đầu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản lý nghệ sĩ và sản xuất âm nhạc. Sau thành công toàn cầu của BTS, HYBE đã mở rộng quy mô, đổi tên thành HYBE Corporation vào năm 2021.