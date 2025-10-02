Thành Long bị chỉ trích dữ dội

Ngôi sao "Karate Kid: Legends" vấp chỉ trích vì hành động bị cho là động chạm đồng nghiệp nữ Dung Tổ Nhi tại một sự kiện.

Theo China Times, Thành Long gây chú ý khi xuất hiện tại một đêm nhạc tại Macau hôm 29/9. Tại sự kiện, ông lên sân khấu trình diễn rồi xuống dưới khán đài giao lưu với nhiều nghệ sĩ.

Trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, diễn viên gạo cội diện vest xám, ngồi cạnh Dung Tổ Nhi trong chiếc đầm dạ hội xanh trễ vai. Ban đầu, Thành Long chỉ đặt tay lên lưng ghế phía sau cô. Nhưng sau đó ông được cho là đã sờ vai và vỗ vào lưng nữ ca sĩ. Ngay sau đó, Dương Thụ Thành - quản lý kiêm ông bầu của Dung Tổ Nhi - đã chủ động đổi chỗ ngồi cho nữ ca sĩ.

Đoạn clip trên nhanh chóng thu hút quan tâm, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Nhiều khán giả chỉ trích ngôi sao gạo cội vì hành động được cho là quấy rối đồng nghiệp nữ.

"Đó là quấy rối chứ còn gì nữa", "Ngay cả những nghệ sĩ tên tuổi cũng không tránh khỏi chuyện khó chịu này”... là một số bình luận của người xem.

Đoạn clip Thành Long chạm vai và vỗ lưng Dung Tổ Nhi gây tranh cãi dữ dội.

Nhiều người còn cho rằng Dương Thụ Thành đã chứng kiến hành động của Thành Long nên mới quyết định đứng ra, "giải cứu" Dung Tổ Nhi khỏi tình huống ngượng nghịu. Song bên cạnh đó, một số cư dân mạng cho rằng đây chỉ là tình huống hiểu lầm.

Ban đầu, Dung Tổ Nhi ngồi giữa Tiêu Chiến và Vương Lực Hoành. Để tiện chụp ảnh chung cùng hai nam nghệ sĩ này, Dương Thụ Thành đã đổi chỗ với Dung Tổ Nhi. Sau khi chụp xong, ông lại trả vị trí cho cô. Chuyện Thành Long chạm vào vai hay lưng Dung Tổ Nhi chỉ là tương tác thân mật giữa hai nghệ sĩ có quen biết, không phải quấy rối tình dục như nhiều người đang chỉ trích nam diễn viên.

Trước làn sóng dư luận, phía Dung Tổ Nhi lên tiếng, cho biết Thành Long quen biết Dung Tổ Nhi từ lâu, đồng thời nhấn mạnh ông luôn là một người rất lịch thiệp. Dẫu vậy, đoạn clip trên vẫn tiếp tục làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội.