Jennie táo bạo

Jennie gây bàn tán khi xuất hiện trong loạt ảnh tạp chí mới theo phong cách Lolita. Trang phục và tạo dáng táo bạo khiến cô vấp phản ứng trái chiều.

Jennie mới đây xuất hiện trong bộ ảnh gợi cảm cho tạp chí CR Fashion Book của Pháp. Bộ ảnh này nằm trong số phát hành thứ 27, được tạp chí công bố trên Instagram.

Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ diện nhiều bộ trang phục lấy cảm hứng từ vũ công ballet. Thiết kế độc đáo với chất liệu xuyên thấu, lộ nội y. Người đẹp để kiểu tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng theo concept nữ tính, mềm mại.

Tuy nhiên, sự xuất hiện lần này của Jennie gây ra tranh luận trái chiều. Outfit của thành viên BLACKPINK được cho là gợi liên tưởng đến phong cách Lolita - vốn hay gây tranh cãi vì ranh giới mong manh giữa ngây thơ và gợi dục. Một số tạo dáng của Jennie cũng bị nhận xét hơi táo bạo.

Jennie gây tranh cãi với trang phục hở bạo. Ảnh: CR Fashion Book.

Bên cạnh những bình luận khen ngợi phong cách biến hóa của Jennie, không ít ý kiến bày tỏ không đồng tình. "Thực lòng mà nói, những bộ ảnh Calvin Klein khi Jennie chỉ mặc đồ lót còn đẹp hơn. Bộ này quá nặng chất Lolita", "Đây là lần đầu tôi thấy khó chịu đến mức chỉ mong Jennie làm concept ‘ngầu' thay vì thế này", “Không phải lỗi của Jennie, mà là ý tưởng concept phản cảm”... là một số ý kiến của khán giả.

Đây không phải lần đầu Jennie gây tranh luận về thời trang. Những năm gần đây, người đẹp theo đuổi phong cách gợi cảm, phóng khoáng, với những trang phục cắt xẻ.

Jennie sinh năm 1996, là thành viên của BLACKPINK. Bên cạnh hoạt động cùng nhóm, cô thử sức diễn xuất với vai Dyanne trong phim The Idol và mới phát hành album Ruby hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế, đạt doanh số triệu bản và giữ thứ hạng cao ở nhiều bảng xếp hạng.

Dù gặt hái nhiều thành công, Jennie cũng từng không ít lần vướng lùm xùm. Tuy vậy, sức ảnh hưởng trong âm nhạc lẫn thời trang vẫn giúp cô duy trì vị thế hàng đầu tại Hàn Quốc lẫn thị trường quốc tế.