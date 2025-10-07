Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nhan Chính Quốc qua đời vì ung thư phổi

  • Thứ ba, 7/10/2025 20:38 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Ngôi sao "Hảo tiểu tử" qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của nam diễn viên khiến người thân, đồng nghiệp tiếc thương.

Theo China Times, Nhan Chính Quốc qua đời ngày 7/10, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của nam diễn viên.

Nhan Chính Quốc xuất thân là diễn viên nhí, nổi tiếng từ năm 9 tuổi với loạt phim Hảo tiểu tử. Hình ảnh ngây thơ, đáng yêu của anh từng được khán giả Hoa ngữ yêu mến. Diễn viên từng kể trên sóng truyền hình rằng bản thân bắt đầu học diễn xuất từ năm 4 tuổi. Sau Hảo tiểu tử, anh nhanh chóng nổi tiếng, trở thành sao nhí được săn đón. Từng có thời điểm, anh tham gia đóng cùng lúc 4 bộ phim, với mức thù lao "đủ mua được một căn nhà".

Song việc nổi tiếng quá sớm cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Ngôi sao sinh năm 1974 bỏ dở việc học từ sớm, thừa nhận “chữ chưa biết viết thành thạo". Ngoài ra, anh cũng bị cô lập, bắt nạt, nên có ý định kết giao với những người xấu để tự vệ, rồi dần dần sa vào con đường giang hồ sau khi nghỉ học.

ung thu phoi anh 1

Nhan Chính Quốc nổi tiếng ngay từ khi còn nhỏ. Ảnh: Weibo.

Diễn viên tâm sự từng ẩu đả khiến bạn học trọng thương, phải vào phòng hồi sức tích cực, còn anh bị đưa vào trại giáo dưỡng. Từ đó, cuộc đời anh gần như chìm trong những bê bối, tù tội. Nhan Chính Quốc từng bị kết án 15 năm tù về tội bắt cóc và được phóng thích sau 11 năm thụ án.

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời anh xảy ra vào năm thứ ba trong tù, khi cha anh qua đời. Sau khi cha mất, Nhan Chính Quốc ăn chay suốt một năm và mỗi ngày đều chăm chỉ luyện viết: “Từ hôm ấy, tôi luyện viết không ngừng, trong đầu trống rỗng". Diễn viên tâm sự chính thư pháp đã giúp anh tĩnh tâm và tìm lại ánh sáng cho cuộc sống.

Sau khi mãn hạn tù, Nhan Chính Quốc không chỉ trở lại ngành điện ảnh mà còn trở thành đạo diễn của một số dự án phim, nổi bật là Giác Đầu, mang về doanh thu hơn 100 triệu Đài tệ. Anh cũng thường đến các trường học và trại giam chia sẻ câu chuyện đời mình, khuyên giới trẻ hãy trân trọng gia đình và cuộc sống.

Đúc kết từ hơn một thế kỷ sống và cống hiến cho y học, Sống một đời xứng đáng là sáu bí quyết đơn giản của vị bác sĩ 102 tuổi Gladys McGarey, giúp bạn đọc khơi dậy nguồn năng lượng sống, nắm rõ quy luật vận hành của sức khỏe và an vui, để tự chữa lành thể chất và tinh thần bằng tình yêu thương luôn hiện hữu quanh mình.

Cú sốc với phim của The Rock

"The Smashing Machine", dù được giới phê bình đánh giá cao về chất lượng, lại có màn ra mắt ảm đạm tại phòng vé Bắc Mỹ. Tác phẩm dự kiến gây thua lỗ tới 15 triệu USD.

3 giờ trước

Tiếc cho 'Chị ngã em nâng'

"Chị ngã em nâng" vừa khép lại tuần mở màn với doanh thu 6 tỷ đồng. Thành tích này gây tiếc nuối với một tác phẩm được nhận xét chỉn chu, tiến bộ về tay nghề của Vũ Thành Vinh.

16 giờ trước

Jennie diện trang phục như đồ ngủ

Thành viên BLACKPINK gây chú ý khi xuất hiện tại show Chanel xuân hè 2026 với phong cách nữ tính, gợi cảm. Trang phục lập tức gây xôn xao bàn luận trên mạng xã hội.

12 giờ trước

Tử Khiêu

ung thư phổi qua đời tử vong ung thư phổi

    Đọc tiếp

    Phim gio vang thay toan bo dien vien hinh anh

    Phim giờ vàng thay toàn bộ diễn viên

    1 giờ trước 20:04 7/10/2025

    0

    Việc "Cách em một milimet" thay thế dàn cast nhí gây lo ngại sẽ làm gián đoạn mạch cảm xúc của khán giả. Ngoài ra, diễn biến đầy bi kịch ở những tập gần đây cũng gây tranh cãi.

    Le Duong Bao Lam bi to 'coi thuong khan gia' hinh anh

    Lê Dương Bảo Lâm bị tố 'coi thường khán giả'

    2 giờ trước 19:45 7/10/2025

    0

    Lê Dương Bảo Lâm phản hồi thông tin thiếu thân thiện với khán giả. Anh cho biết thời điểm đó, bản thân quá bận rộn nên không thể đáp ứng hết yêu cầu chụp ảnh của mọi người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý