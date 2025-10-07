Nhan Chính Quốc qua đời vì ung thư phổi

Ngôi sao "Hảo tiểu tử" qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của nam diễn viên khiến người thân, đồng nghiệp tiếc thương.

Theo China Times, Nhan Chính Quốc qua đời ngày 7/10, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của nam diễn viên.

Nhan Chính Quốc xuất thân là diễn viên nhí, nổi tiếng từ năm 9 tuổi với loạt phim Hảo tiểu tử. Hình ảnh ngây thơ, đáng yêu của anh từng được khán giả Hoa ngữ yêu mến. Diễn viên từng kể trên sóng truyền hình rằng bản thân bắt đầu học diễn xuất từ năm 4 tuổi. Sau Hảo tiểu tử, anh nhanh chóng nổi tiếng, trở thành sao nhí được săn đón. Từng có thời điểm, anh tham gia đóng cùng lúc 4 bộ phim, với mức thù lao "đủ mua được một căn nhà".

Song việc nổi tiếng quá sớm cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Ngôi sao sinh năm 1974 bỏ dở việc học từ sớm, thừa nhận “chữ chưa biết viết thành thạo". Ngoài ra, anh cũng bị cô lập, bắt nạt, nên có ý định kết giao với những người xấu để tự vệ, rồi dần dần sa vào con đường giang hồ sau khi nghỉ học.

Nhan Chính Quốc nổi tiếng ngay từ khi còn nhỏ. Ảnh: Weibo.

Diễn viên tâm sự từng ẩu đả khiến bạn học trọng thương, phải vào phòng hồi sức tích cực, còn anh bị đưa vào trại giáo dưỡng. Từ đó, cuộc đời anh gần như chìm trong những bê bối, tù tội. Nhan Chính Quốc từng bị kết án 15 năm tù về tội bắt cóc và được phóng thích sau 11 năm thụ án.

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời anh xảy ra vào năm thứ ba trong tù, khi cha anh qua đời. Sau khi cha mất, Nhan Chính Quốc ăn chay suốt một năm và mỗi ngày đều chăm chỉ luyện viết: “Từ hôm ấy, tôi luyện viết không ngừng, trong đầu trống rỗng". Diễn viên tâm sự chính thư pháp đã giúp anh tĩnh tâm và tìm lại ánh sáng cho cuộc sống.

Sau khi mãn hạn tù, Nhan Chính Quốc không chỉ trở lại ngành điện ảnh mà còn trở thành đạo diễn của một số dự án phim, nổi bật là Giác Đầu, mang về doanh thu hơn 100 triệu Đài tệ. Anh cũng thường đến các trường học và trại giam chia sẻ câu chuyện đời mình, khuyên giới trẻ hãy trân trọng gia đình và cuộc sống.