Cú sốc với phim của The Rock

"The Smashing Machine", dù được giới phê bình đánh giá cao về chất lượng, lại có màn ra mắt ảm đạm tại phòng vé Bắc Mỹ. Tác phẩm dự kiến gây thua lỗ tới 15 triệu USD.

Theo tờ Deadline, bộ phim mới nhất của The Rock - The Smashing Machine - chỉ thu về 5,9 triệu USD tại Mỹ. Đây là thành tích mở màn thấp nhất trong sự nghiệp của ngôi sao phòng vé này.

The Smashing Machine từng được kỳ vọng rất cao sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Venice. Bộ phim nhận được tràng pháo tay dài tới hơn 15 phút. Ngôi sao đô vật sau đó còn bật khóc ngay trên sân khấu. Chính vì vậy, việc tác phẩm có thành tích bết bát được cho là cú sốc với The Rock và hãng A24.

Tạo hình lạ lẫm của The Rock trong phim. Ảnh: A24.

Giới quan sát cho rằng nguyên nhân phim thất bại không phải vì chất lượng, mà là do nội dung khó tiếp cận với đại chúng. Nhịp điệu chậm rãi, phi truyền thống, cùng câu chuyện khắc họa người vận động viên vật lộn với chứng nghiện ngập không phải "gu" của số đông khán giả. Trong dự án này, The Rock chỉ nhận cát-xê 4 triệu USD , thấp hơn rất nhiều so với mức thù lao trung bình 20 triệu USD mà anh thường nhận.

The Smashing Machine có chi phí sản xuất ròng khoảng 50 triệu USD . Theo ước tính, phim sẽ gây lỗ khoảng 10- 15 triệu USD cho nhà sản xuất.

The Smashing Machine là bộ phim tiểu sử kể về huyền thoại võ thuật tổng hợp (MMA) Mark Kerr, hóa thân bởi The Rock. Trong phim, Emily Blunt vào vai Dawn Staples, vợ cũ của Mark Kerr. Tác phẩm còn là màn tái ngộ giữa The Rock và Emily Blunt sau Jungle Cruise (2021).

Kể từ khi công bố dự án, The Smashing Machine thu hút sự chú ý bởi đây là màn lột xác hiếm hoi của The Rock. Tài tử nỗ lực thay đổi ngoại hình lẫn diễn xuất trong một vai diễn đầy chiều sâu.