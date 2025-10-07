Tiếc cho 'Chị ngã em nâng'

"Chị ngã em nâng" vừa khép lại tuần mở màn với doanh thu 6 tỷ đồng. Thành tích này gây tiếc nuối với một tác phẩm được nhận xét chỉn chu, tiến bộ về tay nghề của Vũ Thành Vinh.

Ở tuổi 50, Vũ Thành Vinh gây ngạc nhiên vì tự biến mình thành một “tân binh”, khi rẽ hướng sang sân chơi điện ảnh. Đạo diễn tâm sự không ngại nghi hoặc, bởi đây là mảnh đất nhiều thử thách, nơi anh khao khát chinh phục khán giả bằng câu chuyện, chiêm nghiệm của bản thân, cũng là cách thỏa mãn niềm đam mê làm nghề sau nhiều năm bận rộn với gameshow truyền hình.

Sau Hai Muối, Vũ Thành Vinh một lần nữa thử sức với tình thân, một chủ đề quen thuộc song cũng vì vậy mà lắm thách thức. Làm sao chế biến nguyên liệu quen thuộc thành món ăn hấp dẫn thượng đế rạp chiếu bóng là áp lực không nhỏ đè nặng lên vai vị đạo diễn quê Sóc Trăng.

Bằng sự chân chất của cái tôi nghệ thuật được nuôi dưỡng từ tuổi thơ nghèo khó, anh chọn tiếp cận đề tài này với một câu chuyện giản dị, đầy chân thành. Chị ngã em nâng, có lẽ cũng vì vậy, mà dù còn những non nớt, vụng về nhưng vẫn gây được thiện cảm.

Sức chạm từ sự gần gũi

Câu chuyện của Chị ngã em nâng theo chân hai chị em mồ côi Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn). Trưởng thành trong điều kiện thiếu thốn, Thương vẫn bản lĩnh và quyết tâm thay đổi số phận. Sau khi thành công, cô muốn em trai phải đi theo con đường mà mình "dọn sẵn". Nhưng không ngờ, sự áp đặt đó là nguồn cơn tạo nên mâu thuẫn, đẩy hai chị em ruột xa cách nhau.

Kịch bản Chị ngã em nâng được phát triển bởi ê-kíp Bình Bồng Bột - đứng sau thành công của Mai, phim Việt ăn khách thứ nhì mọi thời. Đội ngũ sáng tạo phim thể hiện rõ sự am hiểu thị hiếu khán giả, khi biết chọn lọc những lát cắt tinh tế trong đời sống để xây dựng mối quan hệ gia đình, giúp chúng hiện lên quen thuộc, gần gũi, dễ tạo ra sự đồng cảm.

Đội ngũ biên kịch khéo léo tận dụng yếu tố tương phản để tạo nên hai cá tính đối lập: Chị em Thương - Lực cùng trưởng thành từ tuổi thơ mất mát, nhưng mỗi người khi lớn lên lại có thái độ sống hoàn toàn khác nhau. Thương thông minh, tự chủ, nguyên tắc nhưng tự ép bản thân vào trong chiếc lồng “trách nhiệm”. Cô vừa lo công việc, vừa lo chăm sóc, giải quyết rắc rối giúp cậu em, chưa kể còn có thêm anh người yêu với quá nhiều đòi hỏi.

Chị ngã em nâng cho thấy sự tiến bộ của Vũ Thành Vinh sau Hai Muối.

Về phía Lực, cậu khao khát tự do, mong được làm điều mình thích mà không cần thông qua cái gật đầu của bà chị hai khó tính. Thương càng bảo bọc, gò ép cậu em theo con đường cô chọn, Lực càng cố gắng vũng vẫy, trốn thoát khỏi sự kiểm soát độc hại ấy. Tại đây, mâu thuẫn được đặt ra: Tình thương của người chị trở thành sự áp đặt, còn khát vọng tự do của cậu em bỗng hóa phản ứng đối kháng.

Bi kịch này giáng đòn nặng vào mối quan hệ tưởng chừng khăng khít của cả hai. Cách xây dựng tự nhiên giúp câu chuyện trở nên thực tế, phản ánh mâu thuẫn mà bất kỳ gia đình nào cũng có thể bắt gặp.

Điều đáng ghi nhận là biên kịch và đạo diễn không cố gắng tô hồng tình cảm gia đình, hay chĩa mũi dùi công kích về phía bất kỳ ai. Các nhân vật đều có những vấn đề riêng. Họ vấp ngã, mắc sai lầm, rồi từ đó học cách trưởng thành, học cách chấp nhận và thấu hiểu.

Thương giàu có, thành công nhưng chẳng hạnh phúc. Điều cô cần là học cách truyền tải yêu thương đúng mực, là để cho Lực có quyền được vấp ngã, sai lầm, thay vì khăng khăng theo con đường mà cô cho rằng chỉ nó mới dẫn tới thành công. Đó cũng là cách để Thương tự giải thoát tinh thần và những khúc mắc tâm lý - là khi cô thật sự tìm được hạnh phúc.

Về phía Lực, điều anh cần là học cách tự chủ, có trách nhiệm với những suy nghĩ, sở thích của bản thân. Sống trong những bức bối từ cảm giác bị kiểm soát, cùng cuộc khủng hoảng hiện sinh ngày càng lớn sau tai nạn khiến anh bị liệt, Lực cần học cách chấp nhận bản thân, đón nhận tình yêu một cách tích cực để tự chữa lành.

Vũ Thành Vinh tiến bộ

Vũ Thành Vinh, trong lần tái xuất này, cho thấy những tiến bộ đáng khích lệ so với dự án phim đầu tay Hai Muối. Anh kể chuyện mượt mà hơn dù đã đẩy nhanh tiết tấu, đôi khi lại cho thấy cá tính trẻ trung khi cài cắm một số chi tiết, lời thoại dí dỏm, “bắt trend”. Cũng vì vậy mà Chị ngã em nâng không chìm trong sự nặng nề của tấn bi kịch.

Cảnh tình cảm của Quốc Trường, Uyển Ân mang tới sức tươi trẻ cho bộ phim.

Nhịp phim được điều tiết tương đối hài hòa, từ tuổi thơ nhiều biến cố của hai chị em đến khi họ trưởng thành, với những ngã rẽ bất ngờ trong cuộc sống. Sự xuất hiện của nhân vật Hải Âu (Uyển Ân) và bác sĩ Trường (Quốc Trường) bổ sung thêm những mảnh ghép quan trọng, mặt khác là phép thử khiến bức tranh tình thân đa chiều, có thêm nhiều gia vị mới.

Đặc biệt, cảnh bữa cơm giỗ cha mẹ, cũng là buổi tiệc sinh nhật của Lực, nơi gia đình 4 người hội tụ trở thành cao trào với nhiều cảm xúc. Những màn ăn miếng trả miếng của hai bên, cùng bí mật quá khứ bị vạch trần đẩy câu chuyện vốn căng thẳng lật sang những mâu thuẫn mới.

Đặt cạnh nhiều tác phẩm cùng chủ đề trên khu vực, Chị ngã em nâng có những lựa chọn khác biệt khi không cần phóng đại cảm giác cô đơn của mỗi cá nhân, hay vạch ra biên độ cảm xúc quá lớn để tạo ấn tượng. Thay vào đó, đứa con tinh thần của Vũ Thành Vinh mượn yếu tố gần gũi, từ truyền thống gia đình, bữa cơm giỗ, ký ức tuổi thơ để tạo chiều sâu cho câu chuyện tình thân. Đây cũng chính là chất Việt của phim, thể hiện ở sự cộng hưởng giữa trách nhiệm gia đình, tình thương ruột thịt trong hình hài độc hại, nơi những những yếu tố cá nhân có xu hướng bị bỏ mặc, chìm trong im lặng…

Khác với cách kể của nhiều phim phương Tây, nơi cái tôi cá nhân thường được tôn vinh, Chị ngã em nâng xoáy vào bối cảnh tập thể, những chuẩn mực và áp lực vô hình mà các thành viên trong gia đình gặp phải. Phát hiện này giúp phim trở nên dễ đồng cảm hơn, dù còn một số hạn chế, lỗ hổng ở đường dây câu chuyện.

Sự tiến bộ của Vũ Thành Vinh còn được thể hiện ở khâu dựng phim hiệu quả hơn, từ cảnh hồi tưởng được lồng ghép khéo, cho tới khoảng lặng giữa những nút thắt cao trào, tạo cho khán giả không gian suy ngẫm.

Phim mở màn với thành tích hơn 6 tỷ đồng .

Tác phẩm còn ghi điểm ở khâu dàn dựng bối cảnh, cho tới việc sắp đặt những hình ảnh mang độ tương phản rõ rệt, làm nổi bật nhiều cài cắm xuyên suốt phim. Sự đối lập giữa làng nghề làm nhang truyền thống và không gian đô thị hiện đại vừa là tấm nền cho câu chuyện, vừa ẩn dụ cho khoảng cách giữa ký ức và hiện tại, nơi tình thân bị thử lửa trước những bi kịch hiện lên qua nhiều hình hài.

Đáng tiếc, bộ phim của Vũ Thành Vinh dù có những điểm sáng rõ rệt lại bị hụt hơi về doanh thu so với Hai Muối trình làng năm ngoái. Tác phẩm vừa mở màn với thành tích hơn 6 tỷ đồng - con số có lẽ khó đạt kỳ vọng của ê-kíp sản xuất.

Giữa rừng phim đậm màu giải trí với đa dạng thể loại, từ kinh dị, hành động, hài cho tới hoạt hình đang cạnh tranh sôi động, sự tiếp cận của khán giả với Chị ngã em nâng vô tình bị co hẹp. Bộ phim có lẽ cần nhiều chiến dịch quảng bá, truyền thông hiệu quả hơn, giúp tăng cơ hội được gặp gỡ công chúng.

Vũ Thành Vinh chia sẻ gần 30 năm gắn bó với truyền hình, nếu không làm điện ảnh, anh vẫn sống ổn. Nhưng điện ảnh là một thử thách mà anh khao khát chinh phục từ lâu, là ước mơ đã chắt chiu nhiều năm muốn thực hiện. Thế nên dù biết sân chơi ấy khắc nghiệt, nhà làm phim gốc Sóc Trăng vẫn muốn thử thách bản thân.

