Quốc Trường hóa thân bác sĩ thẩm mỹ

Trước khi phim "Chị ngã em nâng" bấm máy, dàn diễn viên gồm Quốc Trường, Lê Khánh, Thuận Nguyễn và Uyển Ân phải học hỏi nhiều kỹ năng phức tạp để phục vụ quá trình ghi hình.

Mới đây, ê-kíp phim Chị ngã em nâng gây chú ý khi tung ra tập phim hậu trường, hé lộ hành trình nhập vai của 4 diễn viên chính Lê Khánh, Uyển Ân, Quốc Trường và Thuận Nguyễn.

Trong phim, Uyển Ân vào vai Hải Âu - một cô gái xinh đẹp Gen Z sống tự do, phóng khoáng. Để hóa thân nhân vật, nữ diễn viên phải đi học bida, tập lái xe côn... Thử thách lớn nhất với Uyển Ân là cảnh dù lượn. Thừa nhận bản thân sợ độ cao, dù đoàn phim đã chuẩn bị sẵn cascadeur và những đạo cụ cần thiết, Uyển Ân vẫn cố gắng vượt qua nỗi sợ để tự thực hiện cảnh quay.

Một bóng hồng khác trong Chị ngã em nâng là Lê Khánh, cái tên quen thuộc trên màn ảnh Việt suốt hơn 20 năm qua. Trong Chị ngã em nâng, cô thủ vai người chị độc đoán tên Thương. Bên cạnh những phân đoạn cảm xúc nặng nề, nữ diễn viên còn đảm nhiệm nhiều mảng miếng hài hước, tạo tiếng cười cho khán giả.

Một trong những thử thách lớn nhất của Lê Khánh là đối diện với nỗi sợ độ sâu. Để chuẩn bị cho các cảnh quay khó dưới nước, nữ diễn viên đã tham gia khóa học lặn cùng HLV chuyên nghiệp suốt 2 tháng. Cô cho hay ban đầu cảm thấy rất căng thẳng, nhưng dần dần cũng vượt qua được tâm lý lo lắng.

Lê Khánh và Thuận Nguyễn học bơi để ghi hình nhiều cảnh dưới nước. Ảnh: NSX.

Trong khi, Thuận Nguyễn vào vai Lực - em trai ruột của Thương. Nam diễn viên đã tìm đến bệnh viện phục hồi chức năng để tìm hiểu cuộc sống, tâm lý, cách sinh hoạt của người khuyết tật để vào vai bệnh nhân ngồi xe lăn một cách chân thực.

Ngoài ra, Thuận Nguyễn cũng miệt mài luyện tập nhiều kỹ năng như bida, dù lượn, lặn và xăm mình... “Nhờ Lực, tôi biết thêm một bộ môn nữa. Tất cả động tác đều phải chính xác. Tập trên miếng da giả khác hẳn khi thực hành trên tay khách hàng. Từ lúc đầu bối rối, đau cổ, mỏi tay, tôi đã cố gắng không ngừng để nhận được lời khen từ thầy”, diễn viên chia sẻ.

Mảnh ghép cuối cùng của Chị ngã em nâng là Quốc Trường. Trong phim, anh hóa thân một bác sĩ thẩm mỹ. Trước khi bấm máy, nam diễn viên phải dành thời gian học hỏi kỹ thuật và thao tác chuyên ngành thẩm mỹ từ các chuyên gia, để chuẩn bị cho phân cảnh thực hành trên bạn diễn dưới sự giám sát của bác sĩ cố vấn.

Quốc Trường phải học hỏi kỹ năng của bác sĩ thẩm mỹ để hóa thân nhân vật. Ảnh: NSX.

Chị ngã em nâng do Vũ Thành Vinh đạo diễn. Trước đó, anh được biết đến với phim điện ảnh đầu tay Hai Muối (2024), thu hơn 40 tỷ đồng .

Trở lại với dự án phim mới, Vũ Thành Vinh kể câu chuyện về một gia đình làm nhang ở Tây Ninh - nơi tuổi thơ của hai chị em Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn) bị xáo trộn sau biến cố mất cha mẹ.

Từ đó, Thương phải gồng gánh trách nhiệm nuôi dạy, bảo vệ cậu em trai. Lớn lên trong điều kiện thiếu thốn, Thương vẫn bản lĩnh và quyết tâm thay đổi cuộc sống. Sau khi thành công, cô muốn Lực cũng phải đi theo con đường mà mình đã "dọn sẵn". Sự áp đặt đó vô tình tạo nên nhiều mâu thuẫn và biến cố, đẩy cả hai ngày càng xa nhau.

Tác phẩm khởi quay từ đầu tháng 6 và dự kiến ra rạp tháng 10.

