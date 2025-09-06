Madonna bên tình trẻ kém 29 tuổi

Nữ hoàng nhạc pop vừa bị bắt gặp khi đi ăn tối lãng mạn cùng bạn trai Akeem Morris. Cả hai gặp nhau lần đầu vào tháng 8/2022, nhưng phải gần hai năm sau mới xác nhận hẹn hò.

Theo Daily Mail, Madonna gây chú ý khi hẹn hò cùng bạn trai kém 29 tuổi Akeem Morris. Cặp đôi bị bắt gặp tại nhà hàng Il Gattopardo ở khu Mayfair (London). Madonna diện váy lụa đen ngắn với những mảng ren gợi cảm, khoác áo bomber nhung. Nữ hoàng nhạc pop hoàn thiện outfit cá tính bằng đôi boots hầm hố, tất đen và kính râm tối màu.

Trong khi đó, Akeem thời thượng với áo khoác kẻ caro xanh kết hợp cùng quần da đen. Cặp đôi không ngần ngại dành nhiều cử chỉ tình tứ cho nửa kia. Madonna và Akeem gặp nhau lần đầu vào tháng 8/2022, nhưng phải gần hai năm sau mới xác nhận hẹn hò. Tháng 7/2024, Madonna công khai chuyện tình cảm trên Instagram bằng loạt ảnh thân mật với bạn trai kém 29 tuổi. Từng có tin đồn cả hai chia tay vào tháng 10/2024, nhưng chỉ vài tuần sau đã tái hợp.

Đầu năm nay, Madonna còn vướng tin đã đính hôn khi để lộ chiếc nhẫn kim cương trong album ảnh chúc mừng năm mới trên Instagram.

Madonna xuất hiện cùng tình trẻ kém 29 tuổi. Ảnh: Click News And Media.

Trước đó khi hẹn hò Akeem, nữ ca sĩ từng trải qua nhiều mối tình nổi tiếng. Bà kết hôn với Sean Penn từ năm 1985 đến 1989. Hai người hiện vẫn giữ quan hệ bạn bè. Năm 1996, Madonna sinh con gái đầu lòng Lourdes với HLV thể hình Carlos Leon, song mối quan hệ của cặp đôi sớm lụi tàn. Năm 2000, bà kết hôn với đạo diễn Sherlock Holmes Guy Ritchie. Họ có với nhau con trai Rocco, trước khi ly hôn vào năm 2008. Ngoài ra, Madonna còn nhận nuôi bốn người con: David, Mercy và cặp song sinh Stella - Estere.

Gần đây, Madonna cũng gây chú ý với dự án phim tiểu sử. Trước đó, năm 2023, bà cũng từng bắt tay vào một dự án phim tiểu sử mang tên Who’s That Girl, lấy cảm hứng từ bộ phim và ca khúc cùng tên ra mắt năm 1987.