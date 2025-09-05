'Mưa đỏ' vượt 500 tỷ đồng

"Mưa đỏ" cán mốc doanh thu hơn 500 tỷ đồng trong tối 5/9, trở thành phim Việt ăn khách thứ 2 trong lịch sử.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tổng doanh thu Mưa đỏ vượt mốc 500 tỷ đồng trong tối 5/9. Với thành tích này, bộ phim đề tài chiến tranh cách mạng của đạo diễn Đặng Thái Huyền trở thành phim Việt ăn khách thứ nhì trong lịch sử, chỉ sau Mai (Trấn Thành đạo diễn, doanh thu 551 tỷ đồng ).

Sau 2 tuần công chiếu, Mưa đỏ vẫn chứng minh sức hút mạnh mẽ. Riêng trong ngày 5/9, tác phẩm dắt túi hơn 18 tỷ đồng , với gần 200.000 vé bán ra trên khoảng 4.500 suất chiếu. Sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Mưa đỏ bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt, mặt khác lại phải san sẻ suất chiếu với nhiều phim mới ra rạp.

Song với tốc độ kiếm tiền hiện tại, tác phẩm được giới quan sát dự đoán sẽ sớm vượt qua Mai, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời. Đây là thành tích không tưởng với dòng phim chiến tranh cách mạng, vốn trước đây khá kén khách, hầu như không bán được vé.

Mưa đỏ chạm mốc doanh thu 500 tỷ sau 2 tuần chiếu. Ảnh: NSX.

Nói về thành công vượt sức tưởng tượng của Mưa đỏ, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhận định hiện tượng này cho thấy khán giả Việt không hề thờ ơ, mà luôn sẵn sàng đón nhận và đồng hành cùng dòng phim chiến tranh, cách mạng - vốn trước đây thường bị cho là phim "cúng cụ".

"Đặc biệt, nhiều khán giả trẻ bắt đầu quan tâm và có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử dân tộc một cách mới mẻ và chân thực, thông qua các sản phẩm văn hóa chất lượng. Đây chính là tín hiệu tích cực cho dòng phim chiến tranh, cách mạng trong tương lai", ông Cường cho biết.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng cơn sốt Mưa đỏ tới từ việc thế hệ trẻ ngày càng có nhu cầu tìm về lịch sử, văn hóa dân tộc. Mặt khác, nghệ thuật làm phim chiến tranh, lịch sử cũng có tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, chiến lược ra mắt hợp lý cũng là nguyên nhân giúp tác phẩm được đón nhận rộng rãi.