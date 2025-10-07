Jennie diện trang phục như đồ ngủ

Thành viên BLACKPINK gây chú ý khi xuất hiện tại show Chanel xuân hè 2026 với phong cách nữ tính, gợi cảm. Trang phục lập tức gây xôn xao bàn luận trên mạng xã hội.

Tối 6/10 (giờ địa phương), show Chanel xuân hè 2026 thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris quy tụ nhiều ngôi sao khắp thế giới tới tham dự. Jennie (BLACKPINK) gây chú ý khi xuất hiện trễ, không nán lại giao lưu với truyền thông mà vào thẳng nơi tổ chức show diễn.

Nữ ca sĩ gây ấn tượng khi diện bộ trang phục do chính tay Mathieu Blazy thiết kế. Mathieu vừa có màn ra mắt chính thức trong vai trò giám đốc sáng tạo mới của nhà mốt Pháp tại sự kiện này.

Jennie diện áo hai dây, phối cùng chân váy xanh đồng màu và phụ kiện túi xách vàng. Trang phục gợi cảm, lại có chút táo bạo được lấy cảm hứng từ nội y, phá vỡ hình ảnh cổ điển vốn quen thuộc của Chanel. Màn xuất hiện của chủ nhân hit Mantra nhanh chóng trở thành tâm điểm sự chú ý.

Trang phục gợi cảm của Jennie khi dự show Chanel Xuân Hè 2026. Ảnh: IGNV.

Hàng loạt tạp chí như Vogue France, Vogue US, Elle US hay Elle Japan đều đăng tải hình ảnh Jennie trên các nền tảng mạng xã hội chính thức.

Người đẹp cũng đăng tải loạt ảnh dự show trên trang cá nhân. Bài viết nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích chỉ sau ít giờ đăng tải. Dưới phần bình luận, người hâm mộ khen ngợi khí chất của Jennie trong thiết kế từ Chanel. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến nhận xét trang phục giống đồ ngủ, thậm chí so sánh với bộ đồ trước đó của Rose.

Jennie những năm gần đây theo đuổi phong cách gợi cảm, phóng khoáng. Cô thường xuất hiện với những trang phục cắt xẻ. Nữ ca sĩ mới đây xuất hiện trong bộ ảnh gợi cảm cho tạp chí CR Fashion Book của Pháp. Bộ ảnh này nằm trong số phát hành thứ 27, được tạp chí công bố trên Instagram.

Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ diện nhiều bộ trang phục lấy cảm hứng từ vũ công ballet. Thiết kế độc đáo với chất liệu xuyên thấu, lộ nội y. Tuy nhiên, sự xuất hiện lần này của Jennie gây ra tranh luận trái chiều.