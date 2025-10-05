Mỹ nhân '50 sắc thái' mặc hở hang

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Rita Ora gây xôn xao với chiếc đầm xuyên thấu, lộ nội y khi dự tiệc. Gần đây, cô cũng tung ra MV gợi cảm khi mặc đồ lót nhảy trong quán bar.

Theo The Sun, Rita Ora trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại buổi tiệc của Edward Enniful, thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris, hôm 3/10. Nữ ca sĩ 34 tuổi gây sốc khi diện bộ váy màu đen chất liệu xuyên thấu, để lộ nội y bạc và quần tất. Trang phục hở bạo, với phần tà xẻ cao tới tận eo giúp người đẹp khoe đường cong gợi cảm.

Rita Ora phối phụ kiện kính râm tối màu, túi xách đen và đôi sandal trắng hở mũi. Cô để kiểu tóc vàng duỗi thẳng, trang điểm tự nhiên với son nude. Giọng ca Let you love me xuất hiện đầy tự tin, tạo nhiều dáng quyến rũ, gợi cảm trước ống kính truyền thông. Tại sự kiện, Rita còn chụp ảnh cùng ngôi sao Wicked Cynthia Erivo.

Chiếc đầm "mặc như không" khi dự tiệc của Rita Ora gây bàn luận. Bên cạnh những bình luận khen ngợi sự gợi cảm của ca sĩ, một số ý kiến khác cho rằng trang phục chưa thật sự phù hợp. Ở một số góc máy sau lưng, thiết kế trên người mỹ nhân Anh quốc để lộ chi tiết có phần nhạy cảm.

Trang phục hở bạo của Rita Ora. Ảnh: Shutterstock.

Rita Ora là ca sĩ nổi tiếng tại Anh. Bên cạnh ca hát, cô còn làm diễn viên, từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm gây tiếng vang như loạt phim 50 sắc thái, Descendants: The Rise of Red hay Kung Fu Panda. Gần nhất, người đẹp góp mặt trong Tin Soldier.

Rita bắt đầu hẹn hò với với đạo diễn Taika Waititi từ năm 2021, sau đó bí mật kết hôn vào tháng 8/2022. Mới đây, cô tung ra MV All Natural, cũng với phong cách gợi cảm, quyến rũ. Trong video, cô diện áo ba lỗ trắng, quần lót, nhảy một mình trong quán bar bỏ hoang. Dự án được chính chồng cô thực hiện.

Chia sẻ với Biz on Sunday, Rita tiết lộ khoảnh khắc ngượng ngùng trên trường quay, khi chính Taika chủ động đề nghị người quay phim quay sát vòng ba của vợ. "Người quay phim thì ngại, không biết có nên làm thế hay không. Còn anh ấy thì liên tục động viên ‘Không sao đâu, cứ quay đi’”, cô hài hước kể lại.