Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Mỹ nhân '50 sắc thái' mặc hở hang

  • Chủ nhật, 5/10/2025 13:30 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Rita Ora gây xôn xao với chiếc đầm xuyên thấu, lộ nội y khi dự tiệc. Gần đây, cô cũng tung ra MV gợi cảm khi mặc đồ lót nhảy trong quán bar.

Theo The Sun, Rita Ora trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại buổi tiệc của Edward Enniful, thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris, hôm 3/10. Nữ ca sĩ 34 tuổi gây sốc khi diện bộ váy màu đen chất liệu xuyên thấu, để lộ nội y bạc và quần tất. Trang phục hở bạo, với phần tà xẻ cao tới tận eo giúp người đẹp khoe đường cong gợi cảm.

Rita Ora phối phụ kiện kính râm tối màu, túi xách đen và đôi sandal trắng hở mũi. Cô để kiểu tóc vàng duỗi thẳng, trang điểm tự nhiên với son nude. Giọng ca Let you love me xuất hiện đầy tự tin, tạo nhiều dáng quyến rũ, gợi cảm trước ống kính truyền thông. Tại sự kiện, Rita còn chụp ảnh cùng ngôi sao Wicked Cynthia Erivo.

Chiếc đầm "mặc như không" khi dự tiệc của Rita Ora gây bàn luận. Bên cạnh những bình luận khen ngợi sự gợi cảm của ca sĩ, một số ý kiến khác cho rằng trang phục chưa thật sự phù hợp. Ở một số góc máy sau lưng, thiết kế trên người mỹ nhân Anh quốc để lộ chi tiết có phần nhạy cảm.

Rita Ora anh 1Rita Ora anh 2

Trang phục hở bạo của Rita Ora. Ảnh: Shutterstock.

Rita Ora là ca sĩ nổi tiếng tại Anh. Bên cạnh ca hát, cô còn làm diễn viên, từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm gây tiếng vang như loạt phim 50 sắc thái, Descendants: The Rise of Red hay Kung Fu Panda. Gần nhất, người đẹp góp mặt trong Tin Soldier.

Rita bắt đầu hẹn hò với với đạo diễn Taika Waititi từ năm 2021, sau đó bí mật kết hôn vào tháng 8/2022. Mới đây, cô tung ra MV All Natural, cũng với phong cách gợi cảm, quyến rũ. Trong video, cô diện áo ba lỗ trắng, quần lót, nhảy một mình trong quán bar bỏ hoang. Dự án được chính chồng cô thực hiện.

Chia sẻ với Biz on Sunday, Rita tiết lộ khoảnh khắc ngượng ngùng trên trường quay, khi chính Taika chủ động đề nghị người quay phim quay sát vòng ba của vợ. "Người quay phim thì ngại, không biết có nên làm thế hay không. Còn anh ấy thì liên tục động viên ‘Không sao đâu, cứ quay đi’”, cô hài hước kể lại.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.

Ngôi sao truyền hình bị bắt giữ

Ngôi sao truyền hình thực tế Kathryn Dennis đã bị tuyên phạt vì tội lái xe khi say rượu. Người đẹp phải ngồi tù 30 ngày.

4 giờ trước

'Dị nhân' Leonardo DiCaprio

Sau nhiều năm lăn lộn với nghệ thuật, DiCaprio cho thấy sự chín muồi trong diễn xuất, thể hiện ở khả năng nhập vai và kiểm soát cảm xúc bậc thầy.

32:1898 hôm qua

Phản ứng kỳ lạ về bộ phim gây sốt tại Nhật

Sau khi công chiếu, “Exit 8” tạo phản ứng ngược kỳ lạ. Một bộ phận khán giả chê phim dở tệ, trong khi số còn lại khen không ngớt lời.

06:09 3/10/2025

Tử Khiêu

Rita Ora mặc hở váy xuyên thấu phản cảm lộ nội y

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý