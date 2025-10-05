Ngôi sao truyền hình bị bắt giữ

Ngôi sao truyền hình thực tế Kathryn Dennis đã bị tuyên phạt vì tội lái xe khi say rượu. Người đẹp phải ngồi tù 30 ngày.

Theo Page Six, Kathryn Dennis bị bắt giữ vào khoảng 19h hôm 3/10 (giờ địa phương) tại Nam Carolina. Cô bị tuyên án 30 ngày giam giữ tại nhà tù hạt Berkeley, vì tội lái xe khi say rượu vào năm 2024.

Cụ thể, vào ngày 20/5/2024, ngôi sao truyền hình thực tế liên quan đến vụ va chạm giao thông liên hoàn tại một ngã tư trong khu vực. Theo đài WCBD TV-2, nhân chứng tại hiện trường đã thông báo với cảnh sát rằng Dennis có thể đang “say xỉn” và họ ngửi thấy mùi rượu trên người cô.

Cảnh sát có mặt sau đó cũng ghi nhận người đẹp không tỉnh táo, tiến hành bắt giữ cô vì lái xe trong tình trạng say rượu và mang theo đồ uống có cồn chưa niêm phong.

Kathryn Dennis nhận án tù 30 ngày vì tội lái xe khi say rượu. Ảnh: IGNV.

Trong đoạn video do TMZ công bố, Dennis đã tranh cãi gay gắt với cảnh sát sau khi bị còng tay. Tới khi bị đưa vào xe cảnh sát, cô tiếp tục la hét: “Các người đang phá hỏng cuộc đời tôi và cả con tôi nữa. Cảm ơn vì chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả... Các người đối xử với tôi như động vật, thật điên rồ”.

Cô còn khẳng định bản thân không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, đồng thời cho rằng mình “không đáng bị bắt”. Sau đó, mỹ nhân bật khóc và liên tục hỏi về tình trạng thú cưng của mình - con vật đi cùng cô trong lúc xảy ra tai nạn.

Dennis từng tham gia Southern Charm từ năm 2014 đến năm 2023. Cô từng nhiều lần công khai về việc chống lại chứng nghiện chất kích thích, phải vào trại cai nghiện ở Malibu, California. Năm 2023, chiếc SUV của cô từng dính nghi án gây tai nạn rồi bỏ chạy gần một trường tiểu học. Trước đó, trong buổi tái hợp mùa 6 Southern Charm (2019), cô thừa nhận bản thân chưa hoàn toàn tỉnh táo và vẫn tiếp tục uống rượu.