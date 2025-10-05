Anh trai 'say hi' quá dài dòng, gây mệt mỏi

Anh trai "say hi" mùa 2 vừa phát sóng tập thứ 3. Chương trình đang bị phản ứng vì cắt dựng lê thê, thời lượng kéo dài gây mệt mỏi cho người xem.

Tập 3 của Anh trai "say hi" vừa lên sóng tối 4/10, hé lộ kết quả Live Stage 1. Ngoài 3 cái tên quen thuộc là Negav, Karik, B Ray, khán giả cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của buitruonglinh trong top 4.

Sau khi lên sóng, tập mới nhất của Anh trai "say hi" vướng nhiều bàn luận. Tập 3 có thời lượng lên tới gần 6 tiếng (2 tập đầu tiên có thời lượng lần lượt là 3 tiếng rưỡi và 4 tiếng rưỡi). Một số khán giả cho rằng chương trình biên tập chưa hiệu quả, nhiều phần lê thê, kéo dài gây mệt mỏi. Điển hình là phần giới thiệu dài dòng mở đầu tập 3 trước khi tiết lộ kết quả Live Stage 1.

Tiếp tới, khi bước sang Live Stage 2, các anh trai xuất hiện như những điệp viên, mang theo một vật dụng đặc biệt lên tàu cùng phong bì chứa thứ hạng cá nhân. Phần này cũng kéo dài tới 40 phút, tiếp đó là phần lập đội hình mới kéo dài khoảng 2 tiếng.

Tập 3 Anh trai "say hi" có thời lượng dài kỷ lục. Ảnh: NSX.

"Không nghĩ tập này dài thế", "Dài như vậy thì bao giờ mới coi xong", "Một tập mà dài bằng cả ca làm", "Sao không cắt vài đoạn đi cho gọn"... là một số nhận xét trái chiều ngay bên dưới phần bình luận tập 3.

Trở lại với mùa 2, Anh trai “say hi” đầu tư mạnh hơn hẳn về mọi mặt. Không chỉ là bối cảnh do ê-kíp chương trình đưa ra mà ngay cả các anh trai cũng công phu mỗi lần xuất hiện nhằm gây chú ý nhất có thể.

Ở diễn biến mới nhất, các nghệ sĩ tham gia chương trình bước vào phần chọn đội. Theo thể lệ, mỗi đội tiếp tục chia thành 2 nhóm nhỏ để tham gia 2 lượt đấu. Đội có điểm bình chọn cao nhất sau 2 lượt đấu sẽ an toàn. 6 anh trai có điểm bình chọn cá nhân thấp nhất trong 3 đội còn lại sẽ dừng chân sau Live Stage 2.