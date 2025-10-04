Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi

Yến Nhi gây tranh cãi khi nói tiếng Anh bập bẹ trong lúc giao lưu tại cuộc thi. Cô giải thích do bản thân chưa có sự chuẩn bị tâm lý.

Mới đây, Yến Nhi gây bàn tán khi lộ hạn chế về giao tiếp bằng tiếng Anh tại Miss Grand International 2025. Người đẹp tỏ ra lúng túng khi trả lời câu hỏi của chủ tịch cuộc thi - ông Nawat và đương kim hoa hậu CJ Christine Juliane Opiaza.

Yến Nhi sau đó lên tiếng giải thích, cho rằng đó là do thiếu sự chuẩn bị tâm lý.

"Tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng tiếng Anh của mình không quá giỏi, nhưng vẫn đủ để giao tiếp. Hôm qua, sau phần thi tài năng, tôi không biết có talkshow... Tôi cứ mường tượng đơn giản là chỉ lên giới thiệu bản thân, nói một số câu đơn giản như khi phỏng vấn hàng ngày thôi. Nếu mà tôi thực sự không biết tiếng Anh thì phỏng vấn hàng ngày tôi không trả lời được đâu", Yến Nhi nói.

Yến Nhi đang thi Miss Grand tại Thái Lan. Ảnh: FBNV.

Cô giải thích thêm: "Ông Nawat nói tôi vẫn hiểu, chỉ là có đoạn một chị CJ nói hơi nhanh. Lúc ấy tôi chưa chuẩn bị tâm lý lắm. Tôi sẽ cố gắng, rút kinh nghiệm".

Ngoài ra, Yến Nhi cho biết trước khi ra quốc tế thi, cô chưa nắm rõ tính chất và tiêu chí cuộc thi: "Tôi chỉ biết thoải mái hết sức có thể. Tôi cũng thuộc top thí sinh nhỏ tuổi nhất".

Thông qua trang cá nhân tối 4/10, Yến Nhi nói lời xin lỗi và cảm ơn những góp ý từ khán giả trong vài ngày qua.

"Dù bận rộn đến đâu, Nhi đều cố livestream trò chuyện, gửi những điều tích cực nhất đến khán giả. Trong khoảnh khắc vội vã, Nhi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng. Bản thân Nhi cảm thấy rất buồn vì điều đó. Nhi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho Nhi sự quan tâm, động viên", cô bày tỏ.

Trước đó, tối 3/10, phần thi tài năng và talkshow đầu tiên của Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Thái Lan.

Trong phần trò chuyện cùng Chủ tịch Nawat và đương kim Hoa hậu, Yến Nhi chỉ giới thiệu ngắn gọn tên và vai trò, khiến ông Nawat phải hỏi lại: “Còn gì nữa không?”. Người đẹp tỏ ra lúng túng, cần nhắc nhở từ các thí sinh bên cạnh. Sau đó, khi ông Nawat hỏi tiếp "What is your hobby" (Sở thích của bạn là gì), Yến Nhi cũng không đưa được ra câu trả lời suôn sẻ, liên tục ngập ngừng. Trong lúc trò chuyện, cô thừa nhận tiếng Anh của mình "không tốt lắm".