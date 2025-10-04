Phim 18+ có Bé Quyên sắp rời rạp

Đạo diễn thông báo bộ phim kinh dị "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" sẽ rời rạp từ ngày 6/10. Doanh thu tác phẩm theo ghi nhận là 2 tỷ đồng.

Tối 4/10, đạo diễn Lương Đình Dũng có bài đăng trên trang cá nhân, thông báo bộ phim Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại của anh sẽ rời rạp từ ngày 6/10. Đây là một trong những phim Việt dừng chiếu nhanh nhất, chỉ sau khoảng hơn một tuần ra mắt. Nguyên nhân tác phẩm phải kết thúc hành trình phòng vé sớm không được đạo diễn và ê-kíp tiết lộ cụ thể.

"Một lần nữa, xin cảm ơn sự ủng hộ, yêu quý của khán giả cho những điều mới mẻ mà chúng tôi đã gửi gắm vào bộ phim", cha đẻ Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại viết.

Fanpage chính thức của bộ phim kinh dị dán nhãn 18+ cũng đăng tải thông báo tương tự.

Người mẫu Xuân Thắng đóng chính trong bộ phim của Lương Đình Dũng. Ảnh: NSX.

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại trở lại chính thức công chiếu từ ngày 26/9. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim sau hơn 1 tuần ra rạp mang về khoản doanh thu 2 tỷ đồng - thành tích khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt. Ngay từ thời điểm chào sân, tác phẩm đã hạn chế suất chiếu, doanh thu tăng trưởng nhỏ giọt. Riêng trong hôm 4/10, đứa con tinh thần của Lương Đình Dũng bán ra chưa đầy 400 vé, dắt túi khoảng 30 triệu đồng.

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại theo chân Bảo (Xuân Thắng đóng) - một tay độ xe. Trong lúc tháo dỡ chiếc xe không nguồn gốc, anh bị quấy phá bởi thế lực kỳ quái. Những ngày sau đó, liên tiếp các câu chuyện kinh dị và cái chết ập đến, bí mật rợn người về Bảo cũng dần được hé lộ.

Trên mạng xã hội, bộ phim kinh dị có Xuân Thắng, Hứa Vỹ Văn và Bé Quyên đóng chính đón nhận nhiều luồng ý kiến đánh giá trái chiều.