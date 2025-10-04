Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phim 18+ có Bé Quyên sắp rời rạp

  • Thứ bảy, 4/10/2025 20:37 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Đạo diễn thông báo bộ phim kinh dị "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" sẽ rời rạp từ ngày 6/10. Doanh thu tác phẩm theo ghi nhận là 2 tỷ đồng.

Tối 4/10, đạo diễn Lương Đình Dũng có bài đăng trên trang cá nhân, thông báo bộ phim Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại của anh sẽ rời rạp từ ngày 6/10. Đây là một trong những phim Việt dừng chiếu nhanh nhất, chỉ sau khoảng hơn một tuần ra mắt. Nguyên nhân tác phẩm phải kết thúc hành trình phòng vé sớm không được đạo diễn và ê-kíp tiết lộ cụ thể.

"Một lần nữa, xin cảm ơn sự ủng hộ, yêu quý của khán giả cho những điều mới mẻ mà chúng tôi đã gửi gắm vào bộ phim", cha đẻ Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại viết.

Fanpage chính thức của bộ phim kinh dị dán nhãn 18+ cũng đăng tải thông báo tương tự.

Doi hanh xac anh 1

Người mẫu Xuân Thắng đóng chính trong bộ phim của Lương Đình Dũng. Ảnh: NSX.

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại trở lại chính thức công chiếu từ ngày 26/9. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim sau hơn 1 tuần ra rạp mang về khoản doanh thu 2 tỷ đồng - thành tích khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt. Ngay từ thời điểm chào sân, tác phẩm đã hạn chế suất chiếu, doanh thu tăng trưởng nhỏ giọt. Riêng trong hôm 4/10, đứa con tinh thần của Lương Đình Dũng bán ra chưa đầy 400 vé, dắt túi khoảng 30 triệu đồng.

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại theo chân Bảo (Xuân Thắng đóng) - một tay độ xe. Trong lúc tháo dỡ chiếc xe không nguồn gốc, anh bị quấy phá bởi thế lực kỳ quái. Những ngày sau đó, liên tiếp các câu chuyện kinh dị và cái chết ập đến, bí mật rợn người về Bảo cũng dần được hé lộ.

Trên mạng xã hội, bộ phim kinh dị có Xuân Thắng, Hứa Vỹ Văn và Bé Quyên đóng chính đón nhận nhiều luồng ý kiến đánh giá trái chiều.

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Phim không tặc Việt Nam thu 200 tỷ

Sau nửa tháng công chiếu, "Tử chiến trên không" mang về 200 tỷ đồng. Tác phẩm do Hàm Trần đạo diễn hiện vẫn giữ vị trí top 1 phòng vé.

5 giờ trước

Địa chấn của 'Avatar 2' ở rạp Việt

Bom tấn của James Cameron vừa trở lại rạp Việt, được săn đón nồng nhiệt dù suất chiếu hạn chế. Hiện "Avatar 2" đã vượt "Endgame", trở thành phim ngoại doanh thu cao nhất rạp Việt.

14 giờ trước

'Dị nhân' Leonardo DiCaprio

Sau nhiều năm lăn lộn với nghệ thuật, DiCaprio cho thấy sự chín muồi trong diễn xuất, thể hiện ở khả năng nhập vai và kiểm soát cảm xúc bậc thầy.

14 giờ trước

Tống Khang

Đồi hành xác Tà thuyết đen phim kinh dị Việt Lương Đình Dũng phim rời rạp

    Đọc tiếp

    Karik bi chan thuong hinh anh

    Karik bị chấn thương

    42 phút trước 20:15 4/10/2025

    0

    Karik bước đi tập tễnh khi xuất hiện ở địa điểm ghi hình Live Stage 3 của Anh trai “say hi”. Quản lý cho biết nam rapper đang theo dõi tình hình sức khỏe.

    Nu MC bi bat khan cap hinh anh

    Nữ MC bị bắt khẩn cấp

    1 giờ trước 19:29 4/10/2025

    0

    Một nữ MC kiêm ca sĩ ngoài 40 tuổi tại Jinju (Hàn Quốc) vừa bị bắt khẩn cấp vì cáo buộc bạo hành khiến con gái dẫn đến tử vong. Vụ việc gây chấn động dư luận khi nạn nhân nhập viện trong tình trạng ngưng tim, trên người đầy thương tích.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý