Địa chấn của 'Avatar 2' ở rạp Việt

Bom tấn của James Cameron vừa trở lại rạp Việt, được săn đón nồng nhiệt dù suất chiếu hạn chế. Hiện "Avatar 2" đã vượt "Endgame", trở thành phim ngoại doanh thu cao nhất rạp Việt.

Avatar 2 sau gần 2 năm chiếu vừa trở lại rạp Việt. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, trong ngày 3/10, tác phẩm thu 750 triệu đồng chỉ với hơn 300 suất chiếu. Hiện tại, tổng doanh thu hậu truyện Avatar tại Việt Nam đã vượt 280 tỷ đồng .

Với thành tích này, bom tấn khoa học viễn tưởng của James Cameron chính thức vượt qua Avengers: Endgame ( 279,6 tỷ đồng ), trở thành phim ngoại ăn khách nhất lịch sử rạp Việt.

Avatar 2 tạo địa chấn phòng vé dịp cuối năm 2022. Ảnh: 20th Century Studios.

Ra mắt dịp cuối năm 2022, Avatar 2 trở thành siêu bom tấn càn quét rạp chiếu toàn cầu thời điểm đó. Phim giữ vị trí độc tôn trên bảng xếp hạng phòng vé trong suốt 7 tuần. Dự án do James Cameron đạo diễn thu về hơn 2,3 tỷ USD , đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất mọi thời đại, chỉ xếp sau Avatar ( 2,924 tỷ USD ) và Avengers: Endgame ( 2,89 tỷ USD ). Theo ước tính của Deadline, Avatar 2 sinh lời hơn nửa tỷ USD cho nhà sản xuất.

Lấy bối cảnh hành tinh Pandora 10 năm sau những sự kiện xảy ra ở phần một, Avatar 2 theo chân Jake Sully, nay đã lập gia đình với Neytiri. Họ có với nhau 3 đứa con kháu khỉnh và nhận nuôi cô bé Kiri, con gái của người bạn quá cố Augustine.

Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, người Trái Đất sau khi bại trận lại một lần nữa bừng lên dã tâm trả thù. Với trang thiết bị tối tân hơn, họ trở lại Pandora với ý niệm biến nơi này trở thành thuộc địa. Đứng trước mối hiểm họa khôn lường, Jake Sully và vợ con phải chấp nhận rời xa quê hương. Gia đình cùng nhau vượt biển, tới miền đất xa xôi nơi thủy tộc Metkayina an cư để tìm chỗ trú ngụ.

Avatar 3 sẽ cập bến rạp Việt cuối năm nay. Trailer chính thức của phim mới đây cũng được nhà sản xuất tung ra, hé lộ những chi tiết gây sốc về cuộc chiến với tộc Người Tro lần đầu được giới thiệu.