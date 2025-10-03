Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Taylor Swift muốn sinh con

  • Thứ sáu, 3/10/2025 20:30 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Trong album phát hành ngày 3/10, ngôi sao âm nhạc úp mở về kế hoạch sinh con. Một số ý kiến suy đoán đây là lời tạm biệt của Taylor với người hâm mộ khi muốn lùi về xây dựng tổ ấm.

Theo tờ Mirror, Taylor Swift vừa hé lộ kế hoạch sinh con với hôn phu Travis Kelce thông qua album mới phát hành, The Life of a Showgirl.

Cụ thể, phần lời điệp khúc trong ca khúc Wi$h List có đoạn: “Em chỉ cần anh thôi. Sinh vài đứa trẻ, cả khu phố đều giống anh. Chúng ta bảo thế giới hãy để mình yên, và họ thật sự đã làm như vậy”. Sau đó, cô tiếp tục nhắc đến Travis: “Khiến em mơ về một mái ấm... Kiếm tiền, ổn định, đó là những điều mà em ước muốn. Em chỉ cần anh".

Theo nguồn tin, ca khúc này nằm trong album phòng thu thứ 12 của Taylor, cùng nhiều bài hát khác được cho là ẩn ý về vị hôn phu. Mở đầu album bằng ca khúc The Fate Of Ophelia, Taylor nhắc lại quãng thời gian dài chờ đợi để gặp được Travis, sau hàng loạt mối tình lụi tàn với Joe Jonas, Calvin Harris, Harry Styles, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Tom Hiddleston, Joe Alwyn và gần đây nhất là Matty Healy.

Cô thậm chí còn úp mở về việc từng thề sẽ sống độc thân, cho đến khi gặp ngôi sao bóng bầu dục: “Nếu anh không xuất hiện / Có lẽ em đã chìm trong u sầu / Em thề sẽ trung thành với chính mình / Ngay trước khi anh thắp sáng bầu trời trong em”.

Taylor Swift anh 1

Taylor úp mở về kế hoạch sinh con với hôn phu Travis Kelce. Ảnh: GC.

Travis và Taylor đã hẹn hò được hai năm. Tới tháng 8 năm nay, ngôi sao bóng bầu dục chính thức cầu hôn Taylor. Trong bài đăng ngọt ngào thu hút hàng triệu lượt thích chỉ trong vài phút, cặp đôi chia sẻ loạt ảnh màn cầu hôn lãng mạn. Travis quỳ gối giữa khu vườn tràn ngập hoa, trao nhẫn cho bạn gái.

Một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc xúc động khi Travis vòng tay ôm eo Taylor, còn cô âu yếm nâng khuôn mặt anh, cả hai nhìn nhau say đắm.

Nhiều fan suy đoán album mới của Taylor có thể là lời tạm biệt dành cho khán giả, khi cô muốn lùi lại để tận hưởng cuộc sống riêng với hôn phu. “Đây chắc chắn là một album ‘hẹn gặp lại’. Cô ấy đã sẵn sàng cho hành trình mới của cuộc đời - làm vợ và làm mẹ. Thật mừng cho cô ấy", một tài khoản bình luận.

