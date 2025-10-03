Thành Long lại gây tranh cãi

Diễn viên "Karate Kid: Legends" gây xôn xao khi hôn môi đàn em Vương Lực Hoành ngay trên sân khấu concert. Vương Lực Hoành cho biết họ là anh em thân thiết suốt nhiều năm.

Theo China Times, Thành Long gây chú ý khi xuất hiện với tư cách khách mời trong concert của Vương Lực Hoành tại Thâm Quyến, tối 2/10. Trong đêm nhạc, diễn viên gạo cội song ca cùng Vương Lực Hoành. Cả hai thể hiện tình cảm thân thiết. Trên sân khấu, Thành Long còn bất ngờ cúi xuống hôn môi đồng nghiệp.

Hành động của Thành Long khiến khán giả tại concert sửng sốt. Đoạn clip tài tử hôn môi Vương Lực Hoành sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn luận.

Nguồn tin cho biết cả hai thực tế có mối quan hệ thân tình suốt nhiều năm, Vương Lực Hoành thậm chí còn gọi đàn anh là "thầy". Đây cũng không phải lần đầu tiên hai ngôi sao thể hiện tình cảm theo cách đặc biệt như vậy. Dân mạng “đào lại” Thành Long từng ít nhất 5 lần hôn Vương Lực Hoành trên sân khấu.

Khoảnh khắc Thành Long hôn Vương Lực Hoành gây xôn xao. Ảnh: Weibo.

Khi được hỏi về chuyện hôn môi, Vương Lực Hoành trả lời: “Chúng tôi là anh em cực kỳ thân thiết. Ai cũng biết anh Thành Long nhiệt tình đến mức nào. Tôi hoàn toàn không thấy có vấn đề gì".

Sau khi sự kiện kết thúc, cả hai cũng đăng tải dòng trạng thái trên Weibo. Vương Lực Hoành viết: “Thật vinh hạnh khi có đại ca Thành Long đồng hành, để ca khúc Cần người bên cạnh không còn cô đơn, để Bạn bè trở nên đầy cảm xúc! Cảm ơn đại ca - người thầy cả đời của tôi".

Thành Long sau đó cũng lên tiếng: “Rất vinh hạnh khi được Lực Hoành mời tham gia concert tại Thâm Quyến. Nhớ lại thì chúng tôi đã quen biết nhau mấy chục năm, chứng kiến cậu ấy từng bước trưởng thành, đến hôm nay tỏa sáng và đầy tự tin trên sân khấu, tôi thật sự vui mừng. Tối nay, chúng tôi đã cùng nhau trải qua khoảnh khắc khó quên nhất ở nơi tuyệt vời nhất, với một Vương Lực Hoành hoàn hảo nhất”.

Trước đó không lâu, Thành Long từng gây tranh cãi khi có hành động thân mật quá đà với Dung Tổ Nhi tại một sự kiện hôm 29/9. Nhiều khán giả chỉ trích diễn viên vì cho rằng anh đang quấy rối đồng nghiệp. Trước làn sóng dư luận, phía Dung Tổ Nhi lên tiếng, cho biết Thành Long quen biết cô từ lâu, đồng thời nhấn mạnh ông luôn là một người rất lịch thiệp.