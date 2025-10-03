Cục Điện ảnh yêu cầu giải trình vụ phim có hình ảnh đường lưỡi bò

"Hãy để tôi tỏa sáng" bị khán giả tẩy chay dữ dội. Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết đã nắm được thông tin và yêu cầu các đơn vị chiếu phim này giải trình.

Thông tin bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng (tựa tiếng Anh: Love's Ambition) chứa hình ảnh đường lưỡi bò đang khiến dư luận bức xúc. Nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay bộ phim có Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình đóng chính. Ngay trong sáng 3/10, phim đã bị gỡ khỏi nhiều nền tảng chiếu trực tuyến tại nước ta như FPT Play, VieOn, TV360...

Hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò xuất hiện trong nhiều cảnh quay.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết đã nắm được thông tin và gửi công văn yêu cầu các đơn vị có liên quan giải trình.

"Sau khi các đơn vị đã giải trình, chúng tôi sẽ xem xét và đưa ra kết luận chính thức, giải quyết đúng theo quy định pháp luật. Trên thực tế, đã có một đơn vị là FPT Play, chưa phải qua công văn chính thức, đã gọi trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, giải thích rằng hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trong tập 16", Cục trưởng Cục Điện ảnh cho hay.

Ông Cường chia sẻ thêm: "Tuy nhiên, tập này mới xuất hiện trên các kênh phim lậu, còn chiếu chính thức trên FPT mới tới tập 15. Tập 16 theo lịch phải tới 17h ngày 3/10 mới chiếu chính thức trên FPT Play. Bởi vì trường hợp này không phải mua rồi phát sóng hết các tập cùng lúc, mà là cập nhật theo từng tập".

Theo quan sát, trong diễn biến tập 16 của Hãy để tôi tỏa sáng, nam chính Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) không thể tham gia hội đồng quản trị và bị điều tới huyện Thành An. Tại đây, anh được nhân viên dẫn tới văn phòng làm việc mới.

Trên bức tường văn phòng có xuất hiện hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò. Chi tiết này khiến dân mạng Việt Nam phẫn nộ, đồng loạt kêu gọi tẩy chay bộ phim. Trong sáng 3/10, nhiều fanpage và trang mạng tại Việt Nam đồng loạt tuyên bố sẽ ngừng cập nhật về bộ phim của Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình.