Phim có Triệu Lộ Tư gây bức xúc vì hình ảnh đường lưỡi bò

"Hãy để tôi tỏa sáng" bị khán giả phản ứng dữ dội, kêu gọi tẩy chay vì có hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò. Phim đã bị gỡ khỏi nhiều nền tảng chiếu trực tuyến tại Việt Nam.

Sáng 3/10, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Hãy để tôi tỏa sáng (tựa tiếng Anh: Love's Ambition) chứa hình ảnh đường lưỡi bò. Cụ thể, trong diễn biến tập 16, nhân vật Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) bị điều tới huyện Thành An. Tại đây, anh được nhân viên dẫn tới văn phòng làm việc mới.

Người xem phát hiện trên bức tường văn phòng có xuất hiện hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò. Chi tiết này khiến khán giả Việt Nam phẫn nộ, đồng loạt kêu gọi tẩy chay bộ phim. Nhiều fanpage và trang mạng đồng loạt tuyên bố sẽ ngừng cập nhật về Hãy để tôi tỏa sáng.

Theo quan sát, bộ phim có Triệu Lộ Tư đóng chính đã lập tức bị gỡ khỏi nhiều nền tảng chiếu phim trực tuyến như FPT Play, VieOn, TV360...

Phim đã bị gỡ khỏi các nền tảng chiếu trực tuyến.

Trước Hãy để tôi tỏa sáng, một số phim từng bị tẩy chay, cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh đường lưỡi bò.

Năm 2021, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã có văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ bộ phim Pine Gap.

Tháng 8/2020, phim Madam Secretary (tựa Việt: Bà Ngoại trưởng) cũng gặp vấn đề tương tự. Sau khi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu rà soát, gỡ bỏ, Netflix đã cắt cảnh có hình ảnh "đường lưỡi bò".

Bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put Your Head On My Shoulder) chiếu vào tháng 7/2020 cũng bị cơ quan chức năng yêu cầu gỡ vì có các hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam.