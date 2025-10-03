Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phim có Triệu Lộ Tư gây bức xúc vì hình ảnh đường lưỡi bò

  • Thứ sáu, 3/10/2025 09:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

"Hãy để tôi tỏa sáng" bị khán giả phản ứng dữ dội, kêu gọi tẩy chay vì có hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò. Phim đã bị gỡ khỏi nhiều nền tảng chiếu trực tuyến tại Việt Nam.

Sáng 3/10, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Hãy để tôi tỏa sáng (tựa tiếng Anh: Love's Ambition) chứa hình ảnh đường lưỡi bò. Cụ thể, trong diễn biến tập 16, nhân vật Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) bị điều tới huyện Thành An. Tại đây, anh được nhân viên dẫn tới văn phòng làm việc mới.

Người xem phát hiện trên bức tường văn phòng có xuất hiện hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò. Chi tiết này khiến khán giả Việt Nam phẫn nộ, đồng loạt kêu gọi tẩy chay bộ phim. Nhiều fanpage và trang mạng đồng loạt tuyên bố sẽ ngừng cập nhật về Hãy để tôi tỏa sáng.

Theo quan sát, bộ phim có Triệu Lộ Tư đóng chính đã lập tức bị gỡ khỏi nhiều nền tảng chiếu phim trực tuyến như FPT Play, VieOn, TV360...

phim trieu lo tu anh 1

Phim đã bị gỡ khỏi các nền tảng chiếu trực tuyến.

Trước Hãy để tôi tỏa sáng, một số phim từng bị tẩy chay, cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh đường lưỡi bò.

Năm 2021, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã có văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ bộ phim Pine Gap.

Tháng 8/2020, phim Madam Secretary (tựa Việt: Bà Ngoại trưởng) cũng gặp vấn đề tương tự. Sau khi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu rà soát, gỡ bỏ, Netflix đã cắt cảnh có hình ảnh "đường lưỡi bò".

Bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put Your Head On My Shoulder) chiếu vào tháng 7/2020 cũng bị cơ quan chức năng yêu cầu gỡ vì có các hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Tủ sách Điện ảnh - Truyền hình giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp điện ảnh, công nghệ truyền hình của Việt Nam cũng như thế giới. Ngoài ra, tủ sách còn giới thiệu các tác phẩm đáng đọc về các bộ phim, diễn viên, MC... nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới.

Cha đẻ 'Avatar': AI không bao giờ thay thế được con người

James Cameron chia sẻ trong quá trình làm hậu kỳ cho "Avatar", ông chú trọng vào văn hóa sáng tạo thay vì yếu tố kỹ thuật đơn thuần - điều đạo diễn cho rằng AI không thể thay thế.

6 giờ trước

Phản ứng kỳ lạ về bộ phim gây sốt tại Nhật

Sau khi công chiếu, “Exit 8” tạo phản ứng ngược kỳ lạ. Một bộ phận khán giả chê phim dở tệ, trong khi số còn lại khen không ngớt lời.

6 giờ trước

Dư Văn Lạc thay đổi chóng mặt

Ở tuổi tứ tuần, Dư Văn Lạc gần như rút lui khỏi màn ảnh, tập trung kinh doanh, chăm sóc gia đình. Ngoại hình của anh cũng thay đổi chóng mặt so với thời đóng phim.

7 giờ trước

Tống Khang

phim triệu lộ tư Love's Ambition triệu lộ tư trần vỹ đình tẩy chay phim đường lưỡi bò bản đồ

Đọc tiếp

Le Khanh: 'Toi het duyen' hinh anh

Lê Khánh: 'Tôi hết duyên'

2 giờ trước 10:15 3/10/2025

0

"Mỗi người sẽ trải qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Có lúc đến, có lúc đi và có lúc dừng lại. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi", Lê Khánh chia sẻ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý