Dư Văn Lạc thay đổi chóng mặt

Ở tuổi tứ tuần, Dư Văn Lạc gần như rút lui khỏi màn ảnh, tập trung kinh doanh, chăm sóc gia đình. Ngoại hình của anh cũng thay đổi chóng mặt so với thời đóng phim.

Theo tờ HK01, Dư Văn Lạc kết hôn với thiên kim tỷ phú Đài Loan Vương Đường Vân vào năm 2017. Cặp đôi có với nhau hai người con, một trai, một gái. Những năm qua, diễn viên gần như lui về chăm sóc gia đình, cộng thêm việc mắc chứng rối loạn hoảng sợ nên hiếm khi nhận lời đóng phim, công khai xuất hiện trước ống kính truyền thông.

Mới đây, tài tử gây chú ý khi đưa vợ con sang Thượng Hải du lịch nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc. Trong những bức ảnh được người đi đường chụp lại, Dư Văn Lạc thay đổi ngoại hình, khiến dân mạng bất ngờ.

Tài tử xuất hiện giản dị trong trang phục áo thun trắng ngắn tay phối quần ống rộng. Tuy nhiên, diễn viên bị cho là xuống sắc. Vì tăng cân, gương mặt của Dư Văn Lạc thay đổi rõ rệt, không còn góc cạnh, nam tính như xưa. Anh cũng không giữ được thân hình cơ bắp như thời đóng phim. Nhiều ý kiến cho rằng Dư Văn Lạc trông như "ông chú trung niên", gương mặt thiếu sức sống với đôi mắt sưng.

Hình ảnh hiện tại của Dư Văn Lạc khiến nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ. Ảnh: Weibo.

"Nam thần một thời đây sao", "Sao anh ấy thay đổi nhanh như vậy", "Không nhận ra đây là Vĩnh Nhân của Vô gian đạo", "Gương mặt Dư Văn Lạc trông như vừa mới trải qua trận ẩu đả vậy"... là một số bình luận của dân mạng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối khi Dư Văn Lạc một thời là "nam thần" Hoa ngữ, được xếp vào hàng ngũ những tài tử thu hút bậc nhất màn ảnh những năm 2000.

Dư Văn Lạc sinh năm 1981, là người mẫu, ca sĩ, diễn viên có tiếng của Hong Kong. Anh nổi tiếng nhờ các phim Vô gian đạo, Bản sắc anh hùng, Âm mưu hoàng tộc, Thần bài Macau, Ngộ Không truyện... Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, tài tử đồng thời bị xếp vào nhóm nghệ sĩ "lắm tài nhiều tật", từng thường xuyên vướng thị phi tình ái trong showbiz Hoa ngữ.

Song kể từ khi làm bố, nam diễn viên không còn vướng phải tin đồn tình ái, ăn chơi như trước. Anh trở thành người đàn ông có trách nhiệm và dành nhiều thời gian bên vợ con.