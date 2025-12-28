Cuộc sống của 'Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh'

Ở tuổi 60, Tuyết Lê chọn cuộc sống bình yên, kín tiếng. Sau biến cố sức khỏe, ngoại hình của cô được nhận xét thay đổi rõ rệt.

Lý Mạc SầuTuyết Lê là gương mặt nổi bật của điện ảnh Hong Kong thập niên 1980, nổi bật với danh xưng “Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh”. Khởi nghiệp thuận lợi, song đời tư nhiều biến cố đã khiến sự nghiệp của cô chững lại, đặc biệt sau mối quan hệ ồn ào với nam diễn viên Từ Thiếu Cường.

Theo St Headline, những năm gần đây, Tuyết Lê hạn chế xuất hiện trước công chúng, sống khá kín tiếng và thỉnh thoảng tham gia các sự kiện hoặc hoạt động trên nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh của Tuyết Lê gần đây (ảnh phải). Ảnh: tw.news.

Đầu năm 2025, nữ diễn viên khiến khán giả lo lắng khi phải nhập viện khẩn cấp vì đau tim và trải qua ca can thiệp mạch vành. Sau biến cố sức khỏe, cô cho biết hiện phải dùng thuốc dài hạn, nghỉ ngơi điều độ và tập trung hồi phục.

Dù vậy, cô được nhận xét tăng cân rõ rệt do tuổi tác và tác dụng phụ của quá trình điều trị. Gần đây, Tuyết Lê xuất hiện tại một sự kiện với mái tóc ngắn uốn xoăn, tạo hình bị cho là “già dặn” hơn tuổi.

Trước các tin đồn cho rằng gặp khó khăn tài chính, Tuyết Lê đã lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết bản thân có dự định trở lại hoạt động nghệ thuật, song đó là xuất phát từ tình yêu nghề, không vì mưu sinh. “Tôi yêu công việc biểu diễn, các con trưởng thành, độc lập, tôi không cần lo lắng điều gì, tôi đi làm kiếm tiền mua hoa thôi”, cô chia sẻ.

Ở tuổi 60, Tuyết Lê nói cô đã buông bỏ những ồn ào quá khứ, lựa chọn nhịp sống chậm rãi, bình yên và xem đó là trạng thái cân bằng sau nhiều thăng trầm.

Sinh năm 1965 và xuất thân sao nhí, Tuyết Lê sớm gây chú ý qua dự án Thần điêu đại hiệp (1995), được mệnh danh là “Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh”. Sau dấu ấn này, Tuyết Lê tiếp tục tham gia một số dự án truyền hình khác. Trước đó, năm 1982, cô còn lọt Top 10 nữ diễn viên được yêu thích nhất thế giới do tạp chí điện ảnh Road Show bình chọn.

Bước ngoặt lớn đến khi cô nảy sinh tình cảm với Từ Thiếu Cường. Đến khi có bầu con đầu lòng, Tuyết Lê mới biết người yêu đã có gia đình nhưng vẫn quyết định giữ đứa trẻ và tiếp tục mối quan hệ. Năm 17 tuổi, Tuyết Lê sinh con đầu lòng.

Sau đó, Từ Thiếu Cường ly dị người vợ thứ 2 để chuyển đến sống cùng Tuyết Lê. Hai người sống chung cùng nhau bất chấp sự phản đối của gia đình, người hâm mộ và họ cũng không đăng ký kết hôn. Năm 1988, họ đường ai nấy đi và Tuyết Lê sau đó một mình nuôi nấng 2 con.