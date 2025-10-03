Tranh cãi cảnh nóng trong phim Việt giờ vàng

"Gió ngang khoảng trời xanh" gây tranh luận với những diễn biến mới nhất xoay quanh mối quan hệ của tổng tài Trường và Kim Ngân.

Tập 24 Gió ngang khoảng trời xanh mới lên sóng đã thu hút sự quan tâm với nhiều diễn biến mới. Mở đầu tập phim, tổng tài Trường (Denis Đặng) đã tìm đến tận cửa hàng nơi Kim Ngân (Việt Hoa) làm việc, mua chiếc dây chuyền hàng hiệu trị giá cả trăm triệu để tặng cho cô, đồng thời cố ý để lại địa chỉ khách sạn mà anh muốn hẹn gặp.

Tan làm, Ngân nhớ tới lời hẹn của Trường nhưng không tới, để mặc anh chờ đợi. Trường sau đó đã tìm được địa chỉ khu tập thể nơi cô ở trọ. Cả hai sau đó nhanh chóng lao vào một đêm mặn nồng. Sáng hôm sau thức dậy, Ngân hạnh phúc khi thấy Trường đang đứng bếp nấu bữa sáng.

Diễn biến tập 24 sau khi lên sóng vướng phải tranh luận trái chiều. Dưới phần bình luận, khán giả phản ứng việc nhân vật Ngân vốn được xây dựng là cô gái thông minh, độc lập nhưng lại dễ dãi trong chuyện chăn gối với Trường. Cô mới quen biết Trường được một thời gian rất ngắn, lại qua đêm với chàng tổng tài sau khi nhận được món quà đắt tiền. Chi tiết này khiến nhiều người xem cảm thấy không phù hợp, có phần đang hạ thấp nhân vật.

Mối quan hệ của Ngân và Trường có chuyển biến mới.

"Chưa yêu đương gì đã ngủ với nhau rồi là sao", "Từ lúc quen tới khi qua đêm không biết được một tuần chưa", "Ngân trước đây rất lý trí mà giờ lại dễ dàng rung động như vậy", "Xây dựng nhân vật chán quá. Nguyên bộ phim còn đúng mỗi Mỹ Anh thiện cảm"... là một số bình luận trái chiều của khán giả.

Một số luồng ý kiến cho rằng phim được chiếu rộng rãi trên sóng truyền hình, nên những cảnh nhạy cảm cần được tiết chế. Song, số khác lại cho rằng góc nhìn của người trẻ về vấn đề tình dục hiện nay đã thoáng hơn, đây cũng là lựa chọn của mỗi cá nhân, không nên áp đặt. Mặt khác, việc đánh giá khắt khe cũng không còn phù hợp với phim ảnh hiện đại.

Những ngày qua, Gió ngang khoảng trời xanh liên tục gây bàn tán về những cảnh xoay quanh cặp đôi Trường - Ngân. Tạo hình, diễn xuất của Denis Đặng bị một bộ phận người xem đánh giá thiếu tích cực. Song ở những diễn biến gần đây, nhiều khán giả nhận xét Denis Đặng đã cải thiện nhất định về diễn xuất, không còn quá gượng gạo như khi mới xuất hiện.