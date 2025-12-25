Đông Thiên Đức lên tiếng

Giữa nghi vấn một ca khúc nước ngoài sao chép giai điệu "Một vòng Việt Nam", Đông Thiên Đức cho biết tác giả đã liên hệ với anh.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền một ca khúc nước ngoài bị cho là có giai điệu tương đồng với Một vòng Việt Nam. Nhiều khán giả nhận xét bài hát này có những đoạn gần như trùng khớp.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức sau đó khẳng định ca khúc của ca sĩ Campuchia không phải trùng hợp ngẫu nhiên mà được sáng tác dựa trên giai điệu và vòng hòa thanh của bài Một vòng Việt Nam.

“Nhạc sĩ đó đã nhắn tin với tôi về một ca khúc do bạn ấy sáng tác, trong đó có vài chỗ giai điệu giống với Một vòng Việt Nam. Bạn ấy muốn tôi nghe, nhận xét và tìm hướng giải quyết. Lúc đầu, khi nghe phần intro, tôi cứ nghĩ đây là một bản cover. Tuy nhiên, khi nghe hết bài và tìm hiểu ý nghĩa ca từ, tôi thẳng thắn chia sẻ rằng bạn ấy đã sáng tác dựa trên beat, vòng hòa thanh ca khúc của mình”, Đông Thiên Đức nói.

Ca khúc nước ngoài được cho là có giai điệu giống bài hát của Đông Thiên Đức.

“Tôi chỉ hỏi rằng bạn có phải là nhạc sĩ không và ngưng cuộc nói chuyện. Vì người biết nhạc lý nghe là biết thôi. Sau đó bạn ấy bảo sẽ chỉnh sửa lại những đoạn giống nhau. Và sau khi ca khúc đó viral, bạn ấy lại soạn một bức thư gửi đến, chứng minh rằng bạn ấy không đạo nhạc và sẽ không chỉnh sửa gì. Tôi đã nói rõ không cần bức thư này", nhạc sĩ chia sẻ thêm.

Ca khúc Một vòng Việt Nam do Đông Thiên Đức sáng tác, được yêu thích nhờ giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi, giàu hình ảnh, gợi lên vẻ đẹp đất nước và tinh thần dân tộc. Một vòng Việt Nam do Tùng Dương thể hiện, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa thời gian qua.